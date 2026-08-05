Gianni Infantino busca contener la rebelión en la FIFA con una cumbre de urgencia en Marruecos

El presidente del organismo enfrenta fuertes cuestionamientos tras retirar su plan para vender derechos comerciales del Mundial. La reunión será clave para su futuro.

Gianni Infantino encabezará una reunión de crisis de la FIFA en Marruecos para intentar recuperar apoyos internos.

Gianni Infantino encabezará este miércoles una reunión de crisis con la cúpula de la FIFA en Marruecos para intentar contener el creciente rechazo a su liderazgo. La fallida propuesta para vender parte de los derechos comerciales de la Copa del Mundo desató una ola de críticas que debilitó su posición a siete meses de las elecciones del organismo.

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El encuentro se desarrollará en la oficina africana de la FIFA , ubicada en Salé , frente a Rabat, y tendrá como principal objetivo recomponer el respaldo interno hacia el dirigente suizo-italiano. Hace apenas dos meses, su reelección para un cuarto mandato parecía asegurada, pero el escenario cambió drásticamente tras el fracaso de su proyecto para crear una nueva sociedad comercial.

La iniciativa contemplaba vender el 20% de una nueva entidad de derechos comerciales a inversores privados para recaudar u$s4.200 millones . Sin embargo, la propuesta generó una fuerte resistencia tanto por su contenido como por la participación de una empresa con vínculos familiares con el presidente estadounidense Donald Trump .

Aunque Infantino decidió retirar el proyecto el viernes pasado, la marcha atrás no logró frenar las críticas ni recuperar la confianza de varios sectores del fútbol internacional.

La UEFA fue uno de los organismos que más cuestionó la iniciativa. La confederación europea acusó a Infantino de intentar vender el "alma" del fútbol y aseguró que ya no confía en su liderazgo.

El conflicto también comenzó a impactar en el apoyo político que el dirigente mantenía dentro de la FIFA. Varias federaciones europeas retiraron su respaldo de cara al Congreso que se celebrará en marzo de 2027 en Marruecos, donde se elegirá al próximo presidente del organismo.

Las críticas también llegaron desde la FIFA

Las objeciones no provinieron únicamente de las confederaciones. Altos funcionarios de la propia FIFA también marcaron diferencias con el proyecto.

Según revelaron fuentes a Reuters, el secretario general Mattias Grafstrom envió un memorando interno al personal en el que lamentó la "triste y reprochable serie de acontecimientos" que derivó en el "abandono definitivo" de la iniciativa.

En el documento, el directivo escribió: "Las personas, los momentos de inestabilidad y los episodios desafortunados van y vienen. La institución, su misión y su responsabilidad con el fútbol mundial continúan".

Sus declaraciones se sumaron a las del director de operaciones, Kevin Lamour, quien aseguró que los empleados habían sido "engañados" y definió la propuesta como "el proyecto de una sola persona".

Renuncias y nuevos cuestionamientos

La crisis también provocó movimientos dentro de la estructura de la FIFA. Carlos Cordeiro, uno de los principales asesores de Infantino, presentó su renuncia en rechazo al plan.

A su vez, el exentrenador del Arsenal Arsène Wenger, actual director de Desarrollo Mundial del Fútbol de la FIFA, tomó distancia de la propuesta y afirmó que no participó de su elaboración. Además, sostuvo que retirarla había sido "absolutamente necesaria".

El escenario rumbo a las elecciones

Uno de los principales objetivos de la reunión será garantizar que Infantino logre mantenerse en el cargo hasta las elecciones previstas para marzo de 2027.

El reglamento de la FIFA establece que 43 federaciones miembro pueden solicitar formalmente la convocatoria de un Congreso Extraordinario, una posibilidad que comenzó a ganar fuerza tras el estallido de la crisis.

Según publicó el diario británico The Times, la UEFA, la Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) analizan distintas alternativas para forzar la salida de Infantino, entre ellas paralizar el funcionamiento del organismo e incluso impulsar competiciones independientes si el presidente se niega a renunciar.

Hasta el momento, la Concacaf, la AFC y la FIFA no respondieron a las consultas sobre esa información, mientras que la UEFA prefirió no realizar comentarios.

El respaldo que todavía conserva

Pese a la presión, Infantino mantiene el apoyo de varias federaciones, especialmente fuera de Europa. La federación de Marruecos, país anfitrión del Congreso de 2027 y uno de los organizadores del Mundial 2030, ya ratificó públicamente su respaldo.

También expresaron su apoyo Qatar, Kuwait, Líbano, Sri Lanka e Indonesia, que se desmarcaron de la posición de la Confederación Asiática.

En gran parte de África, Asia y otras regiones con menores recursos, el presidente de la FIFA continúa contando con el respaldo de asociaciones que dependen de la financiación del organismo para sostener el desarrollo del fútbol.