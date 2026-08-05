ANSES continúa con el calendario de pagos de agosto de 2026. En esta etapa, los beneficiarios con DNI finalizados en 4 y 5 ya conocen las fechas en las que recibirán sus haberes, de acuerdo con el tipo de prestación que perciben.
¿Cuándo cobran en ANSES los DNI terminados en 4 y 5?
El organismo confirmó el cronograma de pagos de agosto para jubilados, AUH, AUE, PNC y otras prestaciones.
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Calendario de cobro ANSES agosto: fechas para DNI terminados en 2 y 3
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Calendario de cobro ANSES agosto: fechas para DNI terminados en 8 y 9
Además del cronograma, este mes las jubilaciones, pensiones y asignaciones llegan con un aumento del 1,89% por la actualización de la fórmula de movilidad. En el caso de quienes perciben la jubilación mínima, también se mantiene el bono extraordinario de $70.000.
¿Cuándo cobro ANSES en agosto? Calendario completo para DNI terminados en 4 y 5
Las fechas de pago para quienes tienen DNI terminados en 4 y 5 son las siguientes:
- Pensiones No Contributivas (PNC): 12 de agosto (DNI 4 y 5)
- Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: 14 de agosto (DNI 4) y 18 de agosto (DNI 5)
- Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: 27 de agosto (DNI 4 y 5)
- AUH y Asignación Familiar por Hijo: 14 de agosto (DNI 4) y 18 de agosto (DNI 5)
- Asignación por Embarazo (AUE): 14 de agosto (DNI 4) y 18 de agosto (DNI 5)
- Asignación por Prenatal y Maternidad: 13 de agosto (DNI 4 y 5).
- Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción): del 11 de agosto al 11 de septiembre (primera quincena) y del 24 de agosto al 11 de septiembre (segunda quincena)
- Prestación por Desempleo Plan 1: 26 de agosto (DNI 4 y 5)
Fechas de cobro para Jubilados y Pensionados
Los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo cobrarán según la terminación del DNI. Quienes finalicen en 4 recibirán el depósito el 14 de agosto, mientras que los terminados en 5 lo harán el 18 de agosto.
En cambio, quienes perciban haberes superiores al mínimo tendrán acreditado el pago el 27 de agosto, ya que ANSES agrupa en esa fecha a los DNI terminados en 4 y 5.
Asignación Universal por Hijo (AUH) y AxE
Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) cobrarán el 14 de agosto si su DNI termina en 4 y el 18 de agosto si finaliza en 5.
El calendario mantiene el mismo orden que el de las jubilaciones mínimas y forma parte del esquema habitual de pagos establecido por ANSES para agosto.
Asignación por embarazo (AUE): fecha de cobro para DNI terminados en 4 y 5
Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) con DNI terminados en 4 cobrarán el 14 de agosto, mientras que las terminadas en 5 percibirán el beneficio el 18 de agosto.
Por su parte, la Asignación por Prenatal y Maternidad para ambas terminaciones de documento se abonará el 13 de agosto.
Monto con aumento: cuánto se cobra en agosto
Durante agosto de 2026, las prestaciones de ANSES se actualizan con un incremento del 1,89%. De esta manera, la jubilación mínima asciende a $419.775,93 y, con el bono extraordinario de $70.000, alcanza un total de $489.775,93.
Además, la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasa a $150.848, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad asciende a $491.173. En el caso de las Asignaciones Familiares (SUAF) para el primer rango de ingresos, el monto será de $75.433 durante agosto.
Cuándo cobro ANSES: cómo se completa el calendario de pagos de agosto 2026
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0: 10 de agosto
- DNI terminados en 1: 11 de agosto
- DNI terminados en 2: 12 de agosto
- DNI terminados en 3: 13 de agosto
- DNI terminados en 4: 14 de agosto
- DNI terminados en 5: 18 de agosto
- DNI terminados en 6: 19 de agosto
- DNI terminados en 7: 20 de agosto
- DNI terminados en 8: 21 de agosto
- DNI terminados en 9: 24 de agosto
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 25 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 31 de agosto
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 10 de agosto
- DNI terminados en 1: 11 de agosto
- DNI terminados en 2: 12 de agosto
- DNI terminados en 3: 13 de agosto
- DNI terminados en 4: 14 de agosto
- DNI terminados en 5: 18 de agosto
- DNI terminados en 6: 19 de agosto
- DNI terminados en 7: 20 de agosto
- DNI terminados en 8: 21 de agosto
- DNI terminados en 9: 24 de agosto
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 10 de agosto
- DNI terminados en 1: 11 de agosto
- DNI terminados en 2: 12 de agosto
- DNI terminados en 3: 13 de agosto
- DNI terminados en 4: 14 de agosto
- DNI terminados en 5: 18 de agosto
- DNI terminados en 6: 19 de agosto
- DNI terminados en 7: 20 de agosto
- DNI terminados en 8: 21 de agosto
- DNI terminados en 9: 24 de agosto
Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: 11 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 12 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 18 de agosto
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones de documento: 11 de agosto al 11 de septiembre
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
- Todas las terminaciones de documento: 11 de agosto al 11 de septiembre
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: 10 de agosto al 11 de septiembre
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 24 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto
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