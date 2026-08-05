El delantero rompió el silencio y puso el grito en el cielo tras irse de River por la puerta de atrás a Independiente Rivadavia de Mendoza: “Se nos trató muy mal”.

Maximiliano Salas rompió el silencio tras salir del container de River: "En los últimos meses no me sentí jugador"

El delantero Maximiliano Salas dejó River al ser incorporado por Independiente Rivadavia de Mendoza , en un monto que aún no es oficial, y mostró su total disconformidad con el trato recibido por el club de Núñez: “Hay formas de tratar a un jugador y esta no está bien”.

"Estoy enojado, se nos trató muy mal, creo que no merecíamos terminar así, apartados" , aseguró Salas.

Además, explicó cómo él y varios de sus compañeros terminaron en Cantilo : “Nos llamó un día antes de la pretemporada Pablo Longoria, que mañana no teníamos que presentarnos, que volviéramos la semana que viene. Todo fue por teléfono” . Luego, disparó: “El único que se acercó a vernos fue Leo Ponzio, después ningún dirigente vino".

El atacante aseguró que “no sé quién tomó esa decision, si el técnico o la dirigencia” de apartar del plantel tanto a él como a otros futbolistas, que tuvieron que entrenarse en el predio Cantilo, y reclamó que el entrenador, Eduardo Coudet , nunca les explicó la situación.

Ya arribado a la ciudad mendocina, Salas se hará la revisión médica y, en caso de no haber problemas, será nuevo jugador del equipo que dirige Alfredo Berti , clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 . Firmará a préstamo por un año, sin cargo y con una opción de compra de 4 millones de dólares por el 50% del pase.

Luego de un breve ciclo en River, y disconforme con la forma en la que terminó, Maximiliano Salas fue tajante al afirmar que “en los últimos dos meses no me sentí jugador".

Aunque afirmó que estuvo entrenando bien, con prácticas todos los días y la presencia de un preparador físico a cargo del grupo marginado, el delantero aseguró que “no es lo mismo” entrenar separado de un plantel que hacerlo en condiciones normales, y describió de “extra futbolística” a la decisión.

“No está bueno estar encerrado en un contenedor. A nadie le sirve que estemos encerrados ahí”, dejó en claro Salas. “Nunca le faltamos el respeto al club”, agregó.

En tanto, reconoció que “si le meto un gol a River no lo gritaría. Le tengo respeto a la gente, lo que pasó es extrafutbolístico”.

El delantero reclamó que jugó “un solo partido” como extremo izquierdo, el puesto que más lo favorece, marcó el peso del cambio de esquema que tuvo que afrontar cuando dejó Racing y se calificó como un jugador físico: “Lo mío es correr a los centrales, no te voy a jugar bonito con la pelota”.

También, Maximiliano Salas recordó que tuvo un “muy buen” arranque, que se torció a partir de un esguince de rodilla que lo hizo “volver con miedo” tras un mes de parate, para luego opinar que no han tenido un mal año, ya que lograron llegar a la final del Torneo Apertura 2026.

Acerca de su nuevo desafío en Mendoza, el que será su cuarto club en el fútbol argentino, Salas comentó su “entusiasmo” cuando recibió la llamada de Independiente Rivadavia, valoró al club como “lindo y ordenado”, destacó que Berti prometió utilizarlo en un puesto que le quede “cómodo” y aseguró que quiere “volver a sentir el cariño de la gente”, sentenciando: “Vengo a jugar y mostrar la clase de jugador que soy”.