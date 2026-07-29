La Justicia boliviana ordenó la captura de Evo Morales por los bloqueos que paralizaron al país

La Fiscalía de Santa Cruz emitió una orden de detención contra el expresidente y otras personas por presuntos delitos vinculados a las protestas de mayo y junio. Morales denunció una "persecución judicial y política".

Evo Morales quedó bajo una orden de captura emitida por la Justicia de Santa Cruz, mientras avanza una investigación por los bloqueos de rutas que mantuvieron en vilo a Bolivia durante casi dos meses.

La Fiscalía del departamento boliviano de Santa Cruz emitió este miércoles una orden de captura contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales , y otras personas. El exmandatario fue sindicado por diversos cargos relacionados con alteraciones del orden público.

Según determinó la parte acusadora , estas personas —cuyos nombres no fueron difundidos— estarían vinculadas a Morales y son investigadas por su presunta responsabilidad en delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad del Estado, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los medios de transporte y de los servicios públicos.

De acuerdo con medios locales, la investigación se enmarca en las causas abiertas por los bloqueos de rutas registrados entre mayo y junio , una protesta que mantuvo interrumpidas distintas vías del país durante 53 días .

Las manifestaciones comenzaron a perder intensidad recién cuando la Central Obrera Boliviana acordó iniciar un diálogo con el Gobierno . Sin embargo, otras organizaciones, como la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari, decidieron continuar con las protestas.

Frente a ese escenario, el presidente Rodrigo Paz decretó el estado de excepción con el objetivo de, según sostuvo, "devolverle la normalidad" al país , una medida que finalmente desactivó las movilizaciones .

Por su parte, Morales aseguró que es víctima de una "brutal persecución judicial y política", que —según afirma— comenzó en 2024, cuando fue investigado por una presunta relación sentimental con una menor de edad, de la que habría nacido una hija.

Tanto el exmandatario como su defensa rechazaron esas acusaciones y sostuvieron que la otra parte involucrada presentó documentación que desacredita la denuncia, por lo que insisten en que el proceso responde a motivaciones políticas.

Comienza a recuperarse el abastecimiento en Bolivia

La reducción de los cortes permitió que los mercados comenzaran a recibir nuevamente mercadería. En los últimos días disminuyeron las largas filas y los incidentes registrados en centros de abastecimiento, donde miles de personas intentaban conseguir productos básicos.

Carnes, verduras y otros alimentos volvieron a aparecer en los puestos de venta, aunque la recuperación económica sigue siendo limitada debido a la pérdida del poder adquisitivo de gran parte de la población.

La situación del combustible continúa siendo más compleja. Incluso antes de los bloqueos existían dificultades de suministro y, pese a la reapertura de las rutas, todavía se observan extensas filas de automóviles, taxis y colectivos en las estaciones de servicio.

Uno de los factores que permitió mejorar el panorama fue la liberación del tránsito para cientos de camiones cisterna procedentes de Chile y Perú, que permanecieron inmovilizados durante semanas debido a los cortes.

Los vehículos comenzaron a descargar gasolina y diésel en el complejo de Senkata, ubicado en las afueras de La Paz, desde donde se distribuye el combustible hacia distintas regiones del país. Las autoridades esperan que el abastecimiento mejore progresivamente durante los próximos días.