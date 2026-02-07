A 10 años de la última visita de los Rolling Stones a Argentina: el recuerdo de tres noches épicas en La Plata

Caravanas por la autopista, banderas en cada esquina y el 'pogo más grande del mundo': así fue la mística de una semana inolvidable. Crónica de un romance que, tras una década de espera, sueña con un nuevo capítulo en 2026.

La primera vez que pude ver a los Rolling Stones fue el 21 de febrero de 2006, tenía 17 años y era su tercera visita a la Argentina tras los shows de 1995 y 1998. Lo recuerdo como una de las mejores experiencias de mi vida: estaba viendo a mi banda favorita por primera vez, estaba escuchando su música en vivo acompañado por una marea de extraños a los cuales, por un par de horas, los sentí casi como hermanos.

A pesar de lo que viví ese día, lamenté no poder ir al segundo show (el presupuesto de un pibe de secundaria no daba para más). Dos días después, pensando en la gente que los estaba viendo en vivo esa noche lluviosa, me hice una suerte de promesa: la próxima vez que vinieran —si es que había "próxima vez"— yo no podía faltar a ninguna de las fechas que hicieran.

Esa redención llegó finalmente diez años más tarde. En febrero de 2016 , ya con 27 años y una vida distinta, pude cumplir mi palabra. Los Rolling Stones volvieron para el "América Latina Olé Tour" y pude ser parte de esas tres noches. A una década de distancia, estoy seguro de que esta historia es la de miles de personas que, como yo, fueron parte de una semana que vale la pena volver a recordar.

Para entender el fenómeno de 2016, es necesario mirar hacia atrás. Argentina no es un destino más en la hoja de ruta de los Stones; es el lugar donde la banda tiene su propia religión. La subcultura "rolinga" , que floreció en los 80 y explotó en los 90, convirtió el flequillo, las zapatillas de lona y la lengua de los Stones en un uniforme de identidad barrial y resistencia cultural.

Desde aquel debut en 1995 con cinco River memorables y el encuentro con Carlos Menem , pasando por 1998 —donde compartieron escenario con Bob Dylan — y el estallido de 2006, la relación se volvió personal. Por eso, cuando a finales de 2015 se confirmó el regreso, el país entró en un estado de trance.

image Dylan y Jagger en una reunión cumbre.

Tras semanas de rumores, el anuncio oficial llegó en noviembre de aquel año y la expectativa fue proporcional al impacto en los bolsillos.

Algunos hablaron de la "Inflación Stone": las entradas para el campo costaban $1.250 (más service charge), y las plateas preferenciales trepaban a los $3.000. Si se comparaba con los $275 que costaba una platea en 2006, el aumento era de casi 12 veces. Pero al "rolinga" no se le habla de macroeconomía: se le habla de fe. Las entradas se agotaron en tiempo récord.

La autopista de la fe: el viaje como ritual

A diferencia de las visitas anteriores, 2016 marcó el debut de la banda fuera de la Ciudad de Buenos Aires. El escenario elegido fue el Estadio Único de La Plata. Esto transformó la experiencia: ya no era solo ir a Núñez en colectivo o subte; era una verdadera peregrinación.

Durante los días 7, 10 y 13 de febrero, la Autopista Buenos Aires-La Plata dejó de ser una vía de tránsito para convertirse en una pasarela de rock. Desde temprano, el asfalto se llenó de autos con calcomanías de la lengua, micros escolares rebalsados de gente y camionetas con banderas colgando de las ventanillas. El "color" era total.

Al llegar a las inmediaciones del estadio, la escena era una postal del ser nacional: el humo de los choripanes invadiendo el aire, la venta ambulante de remeras con la infaltable lengua stone, y los cánticos como un rezo generalizado. La Plata fue, durante esa semana, la capital mundial del rock, recibiendo a una marea humana que llegaba desde todos los puntos del conurbano y el interior del país.

Rolling Stones Argentina 2016 (2) (1) El público argentino, siempre fiel.

Tres noches que detuvieron el tiempo

El Estadio Único se convirtió en un templo durante tres fechas: el 7, 10 y 13 de febrero de 2016.

Bajo una lluvia intermitente, los acordes de "Start Me Up" dieron inicio al ritual el domingo 7. Mick Jagger, con un despliegue físico que desafiaba su edad, lanzó una frase que quedó grabada: "¡Hola Buenos Aires! ¡Hola che! ¡Definitivamente acá hacen el mejor pogo del mundo!". La lista incluyó clásicos y joyas como "Out of Control" y "Anybody Seen My Baby?". Ese día, el tema elegido por el público vía internet fue "Street Fighting Man".

El segundo show, el miércoles 10, es recordado por su carga emotiva y la presencia de Charly García entre el público. Días antes, Charly se había dado el lujo de tocar para Jagger y Ron Wood en el hotel Faena. "Estábamos tocando y de repente aparecieron Mick y Ron. No podíamos creerlo", señaló Fabián "El Zorrito" Von Quintiero en una entrevista posterior, precisando que mantuvieron una cordial conversación tras el encuentro musical.

Durante el concierto, tras interpretar "Honky Tonk Women", Jagger saludó: "Tenemos invitados especiales. El famoso Charly García y el papa Francisco que nos mira desde México. ¡Hola Pancho!". Esa noche sonaron "Angie" y la magistral "Beast of Burden".

Rolling Stones Argentina 2016 Mick Jagger saluda a Charly García y al Papa Francisco YouTube- Agustín González

El cierre, el sábado 13 de febrero, fue una fiesta apoteósica. La lista de temas fue un recorrido por los hits más grandes, sumando "You Got Me Rocking" y "Can’t Be Seen". La banda se sintió más suelta que nunca. Keith Richards, antes de su segmento solista, se limitó a sonreír y decir: "It's good to be back... actually, it's good to be anywhere" ("Es bueno estar de vuelta... en realidad, es bueno estar en cualquier lugar").

El legado: de La Plata al mundo en "Olé Olé Olé!"

La pasión de esos shows no quedó solo en los oídos de los 150.000 espectadores que pasaron por La Plata. Meses después, se estrenó el documental Olé Olé Olé!: A Trip Across Latin America. Gran parte de la película se centra en la relación única con el público argentino.

Las cámaras registraron el fervor en las vallas, las historias de los fanáticos que seguían a la banda desde 1995 y la asombrosa preparación de los coros que acompañaron "You Can't Always Get What You Want". El documental inmortalizó para el resto del planeta lo que nosotros ya sabíamos: que en ningún lugar del mundo se vive un show de los Stones con la intensidad de Argentina. El filme terminó por sellar el título de Argentina como el "hogar espiritual" de la banda fuera de Inglaterra.

Rolling Stones Argentina 2016 (3) Los stones a pleno, dieron tres shows históricos en 2016.

¿El capítulo final? Los rumores de 2026

Hoy, exactamente diez años después de aquel febrero mágico, el fuego sigue encendido. La banda ha demostrado una resiliencia sobrenatural: lanzaron "Hackney Diamonds" en 2023, un disco que suena fresco y poderoso, y han sobrevivido a la dolorosa partida de Charlie Watts en 2021.

Los rumores de una quinta visita suenan con más fuerza que nunca para finales de 2026. Según reportes de medios británicos como el Daily Mail, dada la avanzada edad de los músicos, la estrategia ahora sería realizar "residencias" en ciudades clave. Buenos Aires, junto a Londres y Nueva York, es la candidata principal. Se habla de una serie de entre 5 y 10 shows en el Estadio Monumental para el verano de 2026/2027. Esto permitiría que fanáticos de toda la región viajen a verlos en un entorno más estable para la banda.

A una década de los shows en La Plata, el sentimiento es el mismo: seguimos esperando verlos una vez más. Mientras haya una guitarra, un riff de Keith y una lengua roja flameando, siempre habrá un motivo para creer, porque "Es solo rock and roll", pero nos gusta.