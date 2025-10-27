La madre de Lourdes habló sobre la salud de su hija: "Quiero que le hagan un buen diagnóstico"

Mabel, la madre de la ex Bandana pidió que su hija reciba atención profesional para evaluar su estado de salud mental y emocional.

En medio de la preocupación por el estado de salud de Lourdes Fernández, integrante de Bandana, su madre, Mabel , brindó declaraciones en las que confirmó que su hija está acompañada, aunque reconoció que la relación entre ambas atraviesa un momento difícil.

“Sé que está bien porque está con amigas y me voy a enterar si algo no funciona. Ella está muy enojada conmigo. Le mandé un mensajito diciéndole que la amo y no me dijo nada. Yo esperaba este enojo” , expresó Mabel, visiblemente afectada en Lape Club Social.

La mujer explicó que mantiene contacto constante con Lissa Vera, compañera de Lourdes, y que ambas están pendientes de su evolución: “Con Lissa se ven por los ensayos y estamos comunicándonos permanentemente”, aseguró.

Mabel también aclaró su rol dentro de la causa judicial que involucra a Leandro García Gómez, expareja de Lourdes, denunciado por presunta violencia de género: “Yo no tengo abogado, por ahora estoy en trámite. Yamil no es mi abogado, es el de Lourdes”, precisó.

Además, recordó que hace tres años su hija decidió no continuar con las denuncias anteriores: “Ella en 2022 no siguió con las denuncias porque él estaba en proceso de revinculación con sus hijas y no lo quería perjudicar”.

Mabel remarcó que decidió intervenir ante los nuevos episodios: “Hice la denuncia como testigo de violencia. Conmigo no va a estar bien porque soy la causante de que esté separada de su gran amor, según su cabeza. Está en un mundo paralelo”.

La madre de Lourdes pidió que su hija reciba atención profesional para evaluar su estado de salud mental y emocional: “Quiero que le hagan un buen diagnóstico a mi hija. Yo estoy tranquila y vivo día a día”, dijo con serenidad.

Por último, explicó que no volverá a hablar públicamente sobre el tema: “Esta es mi última charla, porque ya hablé el viernes”, concluyó.