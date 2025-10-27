La provincia de Buenos Aires aprobó una guía para el abordaje integral de la hipertensión en el embarazo







El Ministerio de Salud bonaerense oficializó un nuevo protocolo para prevenir, diagnosticar y tratar los trastornos hipertensivos durante la gestación. La resolución busca unificar criterios en los equipos médicos y fortalecer la atención de las personas gestantes.

La resolución, firmada por el ministro Nicolás Kreplak, también dispone la actualización permanente y difusión de nuevas normas y protocolos vinculados a los trastornos hipertensivos del embarazo, la implementación de sistemas de recolección de datos estadísticos y el impulso de campañas de sensibilización y formación para el personal de salud.

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires aprobó la “Guía para el Abordaje Integral de la Hipertensión en el Embarazo”, mediante la Resolución 7806/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial bonaerense.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El documento, elaborado a partir de un trabajo conjunto iniciado en 2023 por la Dirección Provincial de Equidad y Género en Salud, convoca a sociedades científicas y equipos sanitarios, y tiene como objetivo actualizar y homogeneizar los criterios de manejo de esta patología que, según datos oficiales, afectó al 15,2% de las gestaciones en 2023 en territorio bonaerense.p

La guía -que será de aplicación en todos los niveles de atención del sistema de salud provincial- incluye recomendaciones sobre prevención, diagnóstico, tratamiento, derivación y seguimiento en el puerperio, además de pautas para fortalecer la red de derivaciones obstétricas y garantizar que cada nacimiento ocurra en el nivel de complejidad adecuado.

La resolución, firmada por el ministro Nicolás Kreplak, también dispone la actualización permanente y difusión de nuevas normas y protocolos vinculados a los trastornos hipertensivos del embarazo, la implementación de sistemas de recolección de datos estadísticos y el impulso de campañas de sensibilización y formación para el personal de salud.

El texto remarca que el abordaje de la hipertensión durante el embarazo constituye una prioridad sanitaria y se enmarca en las leyes nacionales de Parto Respetado (N° 25.929), Protección Integral para Prevenir la Violencia contra las Mujeres (N° 26.485) y la Ley de los 1000 días (N° 27.611), además de las disposiciones constitucionales que garantizan el derecho a la salud y la equidad en la atención.