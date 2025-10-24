Día Mundial contra la Poliomielitis: qué es esta enfermedad y cómo se puede prevenir







Cada 24 de octubre se conmemora el Día Mundial contra la Poliomielitis, una fecha para reforzar la importancia de la vacunación y mantener erradicado el virus.

Cada 24 de octubre se conmemora el Día Mundial contra la Poliomielitis, una jornada que reúne a organismos de la salud, gobiernos y voluntarios con el objetivo de reafirmar el compromiso de acabar con esta enfermedad. Esta fecha, además de recordar los logros alcanzados, alerta acerca de la persistencia de este virus y la necesidad de estar atentos y vigilar la vacunación y la cobertura a nivel mundial.

La poliomielitis es una enfermedad que afecta mayormente a niños pequeños y su impacto va mucho más allá del síntoma visible, ya que puede generar parálisis irreversible, e incluso poner en riesgo la vida en su forma más severa. El hecho de que todavía existan zonas vulnerables y brotes derivados de la vacuna o del virus salvaje pone de relieve que el esfuerzo colectivo debe mantenerse y reforzarse.

El 24 de octubre fue elegido para esta campaña por su significado simbólico, porque coincide con el nacimiento de Jonas Salk, el científico que lideró el desarrollo de la primera vacuna inactivada contra la poliomielitis. Por eso, cada año en esta fecha se impulsan actividades de conciencia, vacunación y cobertura informativa para reforzar la meta de erradicación.

En la región de las Américas se alcanza ya un hito histórico: décadas sin casos de poliovirus salvaje, aunque los expertos advierten que “mientras exista la polio en algún lugar, todos los países siguen en riesgo”.

Síntomas de la Poliomielitis La infección por el virus de la poliomielitis puede manifestarse inicialmente con síntomas leves, similares a una gripe, como fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolor muscular y rigidez.

En una proporción pequeña de casos, el virus invade el sistema nervioso, ataca la médula o los nervios motores y provoca debilidad súbita en las extremidades, incapacidad para caminar, o parálisis. En los casos más graves, si los músculos implicados en la respiración se ven afectados, puede ocurrir la muerte. vacunación pediátrica (1).jpg Télam ¿Tiene cura esta enfermedad? La poliomielitis no cuenta con un tratamiento antiviral que revierta la infección o la parálisis una vez que el virus ha dañado los nervios motores. El abordaje terapéutico de esta enfermedad se concentra en el manejo de síntomas, una rehabilitación física y el soporte respiratorio cuando sea necesario, pero la incapacidad o parálisis resultante puede ser permanente. Por ello, la prevención mediante la vacunación es la herramienta clave para combatirla y no es reemplazable para evitar la enfermedad. Cómo prevenir la Poliomielitis La principal medida de prevención es la inmunización completa con vacunas contra el poliovirus, incluyendo tanto la vacuna oral atenuada como la inyectable inactivada, según el calendario de cada país. doctor-5710156_1280 Pixabay También es fundamental mantener una alta cobertura de vacunación para asegurar la inmunidad colectiva y evitar brotes incluso en lugares donde la enfermedad parece erradicada. Adicionalmente, se requieren sistemas de vigilancia eficaces, vigilancia de poliovirus en aguas residuales, y buenas condiciones de saneamiento e higiene, ya que el virus se transmite principalmente por la vía fecal-oral.

