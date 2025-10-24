Lourdes recibió el alta tras estar internada en el Hospital Fernández: cómo sigue su salud

El paradero de la integrante de Bandana generó preocupación el día de ayer luego de que trascendiera de que su madre, Mabel López, presentó una denuncia alertando que su hija está desaparecida.

Lourdes Fernández , exintegrante del grupo musical Bandana, fue hallada el jueves por la noche por efectivos de la Policía de la Ciudad en el mismo departamento que pertenecía a su pareja Leandro Esteban García Gómez , quien finalmente fue detenido tras intentar escaparse .

El paradero de la integrante de Bandana generó preocupación luego de que trascendiera de que su madre, Mabel López , presentó una denuncia en la Comisaría Vecinal 14B, alertando que su hija está desaparecida y sin contacto desde el 4 de octubre.

Una vez localizada en el departamento de Leandro García Gómez, Lourdes fue trasladada al Hospital Fernández, donde estuvo internada con suero y una sobredosis tras haber estado consumiendo estupefacientes durante cuatro días seguidos.

Según informa la agencia Noticias Argentinas, la cantante recibió el alta médica a primeras horas de la madrugada de este viernes, luego de que el equipo médico determinara que no presentaba ninguna sintomatología .

Pasada la medianoche del jueves, su amiga y compañera de Bandana, Virginia da Cunha, se expresó en redes sociales refiriéndose a la preocupante situación y aclarando por qué no había brindado declaraciones horas atrás.

“No subí ni respondí nada respecto a Lourdes hasta ahora porque sabíamos sin saberlo estaba con él y podría salir aún más perjudicada”, explicó.

“Estuvimos sobre el asunto todo el día de ayer y hoy y gracias a Dios la justicia llegó a tiempo”, agregó.

Finalmente, terminó su mensaje deseándole lo mejor a su amiga y a su familia: “Te amamos, @lowrdez. Gracias, @valeriagastaldi @lissavera”.

Por su parte Valeria Gastaldi, otra de las integrantes de Bandana, pidiendo Justicia por su colega y agradeciendo haberla encontrado con vida.

A través de un posteo que publicó en sus redes sociales, la artista fue contundente: “Nunca es tarde para decir ni una más. Justicia, que dure. Gracias”.

“Gracias al equipo que fuimos para sostener esta denuncia. Mucho amor para la familia de Lou. Mabel”, cerró.