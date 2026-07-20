Wanda Nara estalló contra un periodista que sugirió que era "mufa"

La mediática acusó a Gustavo Méndez de hostigarla y lanzó duras críticas sobre supuestas causas de pedofilia, contrabando de tecnología y evasión fiscal.

Wanda Nara protagonizó un fuerte cruce en redes sociales con el periodista Gustavo Méndez luego de que el panelista publicara un mensaje en X en el que insinuó que una persona podía ser "mufa" por haber asistido a la final del Mundial 2026 que Argentina perdió ante España.

La mediática entendió que el comentario estaba dirigido hacia ella y respondió con una serie de mensajes en los que cuestionó al periodista, lo acusó de vivir de hablar de ella y realizó graves denuncias en su contra.

La pelea escaló con amenazas de recurrir a la Justicia y un descargo de Méndez en televisión, donde se mostró quebrado emocionalmente al negar los señalamientos y asegurar que iniciaría acciones legales.

Además, otras figuras del espectáculo como Pochi de Gossipeame y Angie Balbiani quedaron involucradas en la polémica tras opinar sobre el enfrentamiento.

El conflicto comenzó cuando Gustavo Méndez publicó en su cuenta de X: "Si no fuiste a ningún partido de la Selección en todo el Mundial y vas a la final y perdemos. ¿Sos mufa?" .

Aunque el periodista no nombró a Wanda Nara, la conductora entendió que la referencia era hacia ella porque había viajado a Estados Unidos para presenciar la definición del torneo.

La empresaria respondió de inmediato y en uno de sus primeros mensajes escribió: "No sé de quién hablás, bobo; fui a la final de Qatar también. Seguro que por mí no lo dirás. Pero es feo que trates de mufa a estrellas mundiales que también fueron hoy a un show. Mufa sos vos y tu vida de cuarta que se basa en hablar de mí".

No sé de quién hablas bobo , fui a la final de Qatar también . Seguro que por mi no lo dirás. Pero es feo que trates de mufa a estrellas mundiales que también fueron hoy a un show . Mufa sos vos y tu vida de cuarta que se basa en hablar de mi . Habla de tu causa de Pedofilia o… https://t.co/va0mhVEp5g — Badbitch (@wanditanara) July 20, 2026

Wanda continuó con su descargo y apuntó contra el trabajo del panelista, al considerar que utilizaba su nombre para generar repercusión.

Además, hizo alusión a Mauro Icardi, que hace unos días fue desvinculado del Galatasaray y se quedó sin club, aunque sin mencionarlo directamente: "Se da el tupé de hablar de mí. Quiero pensar que no le pagan por hablar mal de mí. ¿O sí? De ser así su jefe está desempleado. Quizás por la mala prensa que ellos mismos hicieron. Era mejor pagar para que hablen bien de él y no mal de mí".

El enfrentamiento subió de tono cuando Wanda realizó acusaciones contra Méndez y aseguró tener pruebas sobre situaciones judiciales que involucrarían al periodista.

"Habla de tu causa de pedofilia o de la causa nueva que tenés por contrabando de tecnología y evasión fiscal ", apuntó.

"Entregar teléfonos celulares, notebooks y productos de electrónica en un café en Palermo y no emitir factura. Es legal???? Invito a todos los que le compraron cosas ilegales al periodista a seguir denunciando. El contrabando y la evasión fiscal es un DELITO FEDERAL. Tengo papeleta", agregó.

El periodista que me hostiga hace tiempo tiene una causa de Pedofilia y evasión fiscal con contrabando .. y se da el tupe de hablar de mi

quiero pensar que no le pagan por hablar mal de mi ? O si ?

De ser así su jefe está desempleado . Quizás por la mala prensa que ellos mismos… — Badbitch (@wanditanara) July 20, 2026

Mendéz se defendió: "TE PUSISTE EL PONCHO SOLA. NADIE TE NOMBRÓ. ¿TE CREES QUE SOS LA ÚNICA QUE VIAJASTE SOLO A LA FINAL? TE VA A LLEGAR UNA QUERELLA DE MI ABOGADO POR CALUMNIAS E INJURIAS, PORQUE NO TENGO NINGUNA CAUSA PENAL, DE NADA. NOS VEMOS EN TRIBUNALES, DESPUÉS DE LA FERIA".

Ante la respuesta del panelista, Wanda volvió a contestar: "Ya sé que no te referís a mi, pero sos un violento. Llamar mufa a cualquier persona es grave. Y sos una persona violenta que recurre a una enfermedad cuando se lo señala. Tengo las pruebas; guardá a tu abogado para las causas penales que se te vienen. A quien te referís con Mufa entonces ? Da nombres ya que sos tannnnn VIVO".

El cruce ocurrió en un momento personal complicado para la mediática, ya que mientras se encontraba en Estados Unidos por la final del Mundial, recibió la noticia de un robo en su casa de Italia, donde estaban sus hijos y su madre.

Ya sé que no te referís a mi , pero sos un violento llamar mufa a cualquier persona es grave . Y sos una persona violente que recurre a una enfermedad cuando se lo señala. Tengo las pruebas guarda a tu abogado para tus causas penales que se te vienen . No lo hagas escribir al… https://t.co/eGt8sznCIp — Badbitch (@wanditanara) July 20, 2026

Quién es Gustavo Méndez, el panelista de Moria Casán al que Wanda Nara cruzó ferozmente en X

Gustavo Méndez es periodista de espectáculos y actualmente forma parte de "La mañana con Moria", el programa conducido por Moria Casán.

En los últimos meses, el periodista quedó enfrentado públicamente con Wanda Nara por distintos episodios relacionados con información sobre la conductora y su entorno. La relación entre ambos ya venía marcada por tensiones sobre el tema de la China Suárez y Mauro Icardi.

Después del fuerte intercambio en redes sociales, Méndez respondió que Wanda lo había interpretado como destinataria de un mensaje que, según él, no llevaba su nombre.

"TE PUSISTE EL PONCHO SOLA. NADIE TE NOMBRÓ. ¿TE CREES QUE SOS LA ÚNICA QUE VIAJASTE SOLO A LA FINAL? TE VA A LLEGAR UNA QUERELLA DE MI ABOGADO POR CALUMNIAS E INJURIAS PORQUE NO TENGO NINGUNA CAUSA PENAL, DE NADA. NOS VEMOS EN TRIBUNALES DESPUÉS DE LA FERIA", destacó.

Sin embargo, el conflicto continuó y el periodista realizó un descargo en vivo.

Entre lágrimas, Méndez afirmó: "Estoy haciendo capturas de pantalla de toda la gente que viene y que son fanáticos de Wanda a bardearme y, sobre todo, a tratarme de abusador".

Luego negó las acusaciones y aseguró que iniciaría acciones legales contra quienes lo señalaran de esa manera: "Todas las personas que vienen a acusarme falsamente de eso -porque reitero que no tengo ninguna causa de ese delito atroz- van a ser denunciados. Todos, uno por uno".

Durante su mensaje, el periodista sostuvo que el conflicto había cruzado un límite: "Esto te lo voy a decir a vos, Wanda Nara. Vos tenés familia y yo también tengo familia. Y este programa, todos los días a la mañana, lo ve mi mamá. Y yo tengo que estar hablando de esto, culpa tuya".

"Te metés conmigo, con los millones de seguidores que vos tenés, lo influenciable que sos, porque sos generadora de contenido, sos influencer. Yo me la banco, Moria siempre que dice 'Que te resbale'. Sí, pero cuando le pegan a mi familia, ¡no me resbala! ¡No me resbala! Voy a ir por todo porque yo a vos no te hice nada", apuntó.

Y continuó: "Yo hago periodismo, trabajo en un país con libertad, en un país donde los derechos de la comunicación están en la Constitución. Estudié, me vine acá con un bolsito y no soy víctima de nada, me lo gané todo solo. Y te voy a ganar en la justicia porque todo me lo gané solo".

Además, aseguró que no se sentía intimidado por la exposición pública de Wanda y que defendería su postura en la Justicia: "Me acusaste de algo atroz y te tenés que hacer responsable. Yo a vos no te acusé de nada atroz. Yo investigo, hablo con fuentes, laburo, llego informado al programa en el que me dan oportunidades".

El periodista Gustavo Méndez, cercano a la "China" Suárez, se largó a llorar tras su cruce con Wanda Nara en : "Me acusaste de algo atroz y te voy a ganar en la Justicia. Mi familia es un límite. Mi mamá se puso mal por tus acusaciones falsas". https://t.co/KMT71nB6ox pic.twitter.com/vumEiI1Xga — MDZ Online (@mdzol) July 20, 2026

De "Qatar" a las amenazas de juicios: los detalles de la pelea virtual que es tendencia

Durante su descargo en el programa "La mañana con Moria", Gustavo Méndez recordó un momento delicado de su vida relacionado con su salud: "Después de un tumor medular en el Garrahan, no le tengo miedo a nada. Mucho menos a vos, aunque supuestamente manejes a la Justicia y tráfico de influencias".

"Voy a ir hasta la última consecuencia. Yo estaba con mi novia y mi novia me dijo: 'Se fue a la mierda'. Si mi mamá se pone mal por acusaciones falsas que vos hacés, yo voy a ir hasta las últimas consecuencias en contra tuya, porque me costó un huevo llegar acá. Me formé, estudié, me cerraron las puertas mil veces", se quejó el panelista.

Moria Casán respaldó al panelista y dio por terminado el tema: "Entendemos tu sensibilidad y tu emotividad y es muy grave esta acusación, es espantosa. Y hay que luchar. Sos un hombre que no ha cometido ningún delito y entendemos tu desborde, porque es una acusación que se pasa de rosca. No tiene nada que ver con un chisme de sábana, ni con cuernos. Es algo duro, pero yo creo que se sabe la persona que sos, Gustavo”.

La polémica también involucró a otras figuras del espectáculo que opinaron sobre el enfrentamiento. Una de ellas fue Pochi, de la cuenta Gossipeame, quien cuestionó la reacción de Wanda en redes sociales.

La panelista señaló que le llamaba la atención que la conductora continuara enfocada en la pelea pública mientras atravesaba una situación familiar delicada: "Yo estaría más preocupada por llegar con mis hijos que andar respondiendo, peor bueno, cada cual con sus prioridades y lo que los entretiene! Yo nunca entendí el comunicado pero cada payaso con su circo!.

Wanda respondió con dureza y le reclamó que no opinara sobre su familia: "Hablando de hijos, ¿por qué no contás a quién tenías internado con una situación grave y tenés todavía con problemas mientras te dedicás al chisme barato y comentarios de resentida?".

"Me cansé de la gente de mierda. Mirá tu vida y tu familia. Tanto que te gusta el chisme. Con mis hijos y conmigo no te metas más", agregó.

Angie Balbiani también quedó en medio del conflicto luego de realizar comentarios sobre la exposición de Wanda durante el Mundial y la marca que la llevó al evento.

La mediática respondió directamente contra ella y cuestionó sus críticas: "Gordi, ocupate de tus cuentas y cuánto te pagan a vos por hablar de mí".

"Después te enseño a hacer negocios así no sos tan resentida. La Selección es más importante que yo, boba, ¿y hablás de mí? Pronto saco unos cursos que te van a servir, anotate. Seguí mirándome por Telefé, Netflix, cine y Disney", concluyó.