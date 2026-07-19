España, un justo campeón: el camino de la Furia para alzar la copa en el Mundial 2026

La Roja llegó invicta a la final, con Luis de la Fuente al mando, y solo recibió un gol en ocho partidos camino a su segunda copa del mundo.

España se consagró campeona del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a la Argentina en el alargue de la final , con un gol de Ferran Torres , y cerró un camino perfecto: ganó siete de sus ocho partidos, empató uno y recibió apenas un gol en todo el torneo .

El recorrido de la Roja arrancó con más dudas que certezas. En la fase de grupos , el equipo de Luis de la Fuente empató sin goles ante Cabo Verde en su debut, un resultado que dejó interrogantes sobre su poder ofensivo.

Con el correr de los partidos, aquel empate terminó revelándose como el primer aviso de que el rival caboverdiano no llegaba de comparsa. España se repuso con un contundente 4-0 a Arabia Saudí y selló el primer puesto del Grupo H con un ajustado 1-0 a Uruguay , gracias a un gol de Álex Baena, para cerrar la ronda inicial con siete de nueve puntos posibles .

Ya en la fase de eliminación directa, el equipo elevó su nivel de manera notoria. En los dieciseisavos de final goleó 3-0 a Austria, con un doblete de Mikel Oyarzabal y un tanto de Pedro Porro .

En los octavos , protagonizó uno de los partidos más tensos del campeonato ante Portugal: un solitario gol de Mikel Merino sobre el final le dio el pase a cuartos y decretó la eliminación de Cristiano Ronaldo en lo que asoma como su última Copa del Mundo.

Los cuartos de final trajeron el único sobresalto defensivo de todo el torneo: España venció 2-1 a Bélgica con goles de Fabián Ruiz y Mikel Merino, aunque el descuento de Charles De Ketelaere significó el único tanto que le convirtieron en las ocho fechas disputadas.

En la semifinal, ante una Francia que llegaba invicta y señalada como la gran candidata, la Roja volvió a mostrar contundencia: se impuso 2-0 con goles de Oyarzabal y Porro y certificó su boleto a la final.

La definición, ante la vigente campeona Argentina, se resolvió recién en el minuto 106 del alargue, cuando Ferran Torres conectó de cabeza para el 1-0 definitivo, en un partido que España dominó con una diferencia de 20 remates contra cero.

El título es el segundo de la historia de España, el primero desde aquel Sudáfrica 2010, y llega dieciséis años después con un equipo que, además, ya había conquistado la última Eurocopa. El balance final del certamen resume la magnitud de la campaña: ocho partidos, siete victorias, un empate, 14 goles a favor y uno solo en contra, la mejor defensa de todo el Mundial 2026.