AMC Global Media anunció novedades para Latinoamérica: spin-off de The Walking Dead, serie biográfica de Kafka y más

AMC Global Media presentó en Buenos Aires su estrategia regional junto a Ole Distribution. Además, elGourmet celebra 25 años con nuevas producciones originales.

Durante un encuentro en Buenos Aires, Antonio Ruiz , Vicepresidente Ejecutivo Senior y Director General de AMC Global Media Iberia & Latin America, presentó la estrategia de expansión de la compañía en la región. En su primera visita al país tras la alianza con Ole Distribution, destacó que el desafío actual no es la guerra entre televisión y streaming, sino construir ecosistemas de contenido que funcionen como refugios para las audiencias.

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“Nuestra prioridad número uno es generar un valor diferencial a la audiencia a través de marcas y contenidos exclusivos para nuestros partners”, señaló Ruiz.

La asociación con Ole Distribution , que concentra el 36% de cuota de mercado en Latinoamérica, permite a AMC acceder de manera más eficiente a toda la región y potenciar su escala en distribución y ventas publicitarias.

AMC se define hoy menos como un conjunto de señales y más como un grupo de marcas que reúnen comunidades en torno a pasiones compartidas:

Ruiz subrayó que la intención es crear marcas que sean referencias y conecten con la pasión de la gente, evitando la saturación de catálogos interminables.

AMC y AMC Series : grandes películas y series premium.

En lo que va de 2026, las señales de AMC Global Media Latin America fueron vistas por 9 millones de personas en Argentina. Aunque el consumo lineal desciende, el video bajo demanda (VOD) creció un 108% interanual. En Flow, el 30% de los destacados de VOD corresponden a contenidos de AMC.

Estrenos y novedades: series y aniversario

AMC prepara una agenda cargada de lanzamientos:

The Walking Dead: Dead City (próximamente).

El vampiro Lestat (3 de agosto).

The Terror: Devil in Silver (septiembre).

Nuevas temporadas de Daryl Dixon y Mayfair Witches en 2027.

En elGourmet, que celebra sus 25 años con más de 5.300 horas de contenido original, se estrenarán:

Simplemente Pía (3 de agosto).

Todo sobre la carne (4 de agosto).

Dulce con Estefi Colombo (septiembre).

Maestros del Mole y el especial por los 10 años de Me voy a comer el mundo.

En Europa Europa llegará la quinta y última temporada de Babylon Berlin. En Film&Arts, además de la serie biográfica Kafka (6 de agosto), se emitirá un especial de Madonna con Graham Norton.

Impacto regional

AMC Series reporta 2 millones de visualizaciones mensuales, con un pico de 2,3 millones en marzo. La compañía refuerza su liderazgo con títulos de AMC Studios como The Son, The Terror, The Walking Dead e Into the Badlands.

AMC Global Media apuesta por consolidar su presencia en Latinoamérica con una estrategia basada en marcas fuertes, contenido premium y producción original.