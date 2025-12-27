La nueva serie de Ryan Murphy ya genera expectativa: cuándo se estrena y dónde verla + Seguir en









La plataforma presentó un adelanto que dejó ver una parte de esta historia oscura, centrada en el poder y la obsesión por la perfección.

La nueva serie de Ryan Murphy se estrenará en enero del 2026. Gentileza - Vogue España

Disney+ va a empezar el 2026 con una gran apuesta dentro de su catálogo de ficción. El reconocido productor Ryan Murphy vuelve a la pantalla, con una propuesta que mezcla suspenso, drama y una mirada siniestra sobre el mundo actual.

El proyecto ya captó a fanáticos de todo el mundo tras la difusión de sus primeras imágenes promocionales, en las que figura la modelo Bella Hadid. Con una trama intensa y un elenco amplio, la producción busca convertirse en uno de los shows más vistos de la temporada.

The Beauty Gentileza - TheWrap ¿De qué se trata "The Beauty"? La historia se basa en el universo del modelaje, donde la apariencia lo es todo. El conflicto empieza cuando figuras reconocidas de las pasarelas aparecen sin vida en escenas difíciles de explicar. A partir de esos hechos, se abre una investigación que va mucho más allá de un simple crimen.

Dos agentes federales, Cooper Madsen y Jordan Bennett, quedan a cargo del caso. El recorrido los lleva desde Estados Unidos hasta Europa. En ese camino surge una amenaza inesperada: una enfermedad de transmisión sexual capaz de otorgar una belleza extrema, aunque con efectos devastadores.

La investigación también expone a una poderosa corporación tecnológica que controla el origen de esta sustancia. Su líder, un empresario con enorme influencia, decide proteger su negocio a cualquier costo, incluso con métodos violentos.

El teaser de "The Beauty", disponible en Disney El primer adelanto oficial ya puede verse en Disney+: Embed - Belleza Perfecta (2026) The Beauty - HD Trailer Teaser Oficial Subtitulado Español Latino - Serie Reparto de "The Beauty" El elenco cuenta con actores de primera como: Evan Peters

Rebecca Hall

Ashton Kutcher

Anthony Ramos

Jeremy Pope

Bella Hadid

Ben Platt

Billy Eichner

Isabella Rossellini

Vincent D’Onofrio

Nicola Peltz Beckham

Peter Gallagher

Meghan Trainor

Lux Pascal Con este reparto diverso y una trama imponente, "The Beauty" está en camino a convertirse en uno de los lanzamientos más ambiciosos de Disney+ para el 2026.

Temas Streaming