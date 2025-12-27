Disney+ va a empezar el 2026 con una gran apuesta dentro de su catálogo de ficción. El reconocido productor Ryan Murphy vuelve a la pantalla, con una propuesta que mezcla suspenso, drama y una mirada siniestra sobre el mundo actual.
La nueva serie de Ryan Murphy ya genera expectativa: cuándo se estrena y dónde verla
La plataforma presentó un adelanto que dejó ver una parte de esta historia oscura, centrada en el poder y la obsesión por la perfección.
El proyecto ya captó a fanáticos de todo el mundo tras la difusión de sus primeras imágenes promocionales, en las que figura la modelo Bella Hadid. Con una trama intensa y un elenco amplio, la producción busca convertirse en uno de los shows más vistos de la temporada.
¿De qué se trata "The Beauty"?
La historia se basa en el universo del modelaje, donde la apariencia lo es todo. El conflicto empieza cuando figuras reconocidas de las pasarelas aparecen sin vida en escenas difíciles de explicar. A partir de esos hechos, se abre una investigación que va mucho más allá de un simple crimen.
Dos agentes federales, Cooper Madsen y Jordan Bennett, quedan a cargo del caso. El recorrido los lleva desde Estados Unidos hasta Europa. En ese camino surge una amenaza inesperada: una enfermedad de transmisión sexual capaz de otorgar una belleza extrema, aunque con efectos devastadores.
La investigación también expone a una poderosa corporación tecnológica que controla el origen de esta sustancia. Su líder, un empresario con enorme influencia, decide proteger su negocio a cualquier costo, incluso con métodos violentos.
El teaser de "The Beauty", disponible en Disney
El primer adelanto oficial ya puede verse en Disney+:
Reparto de "The Beauty"
El elenco cuenta con actores de primera como:
Evan Peters
Rebecca Hall
Ashton Kutcher
Anthony Ramos
Jeremy Pope
Bella Hadid
Ben Platt
Billy Eichner
Isabella Rossellini
Vincent D’Onofrio
Nicola Peltz Beckham
Peter Gallagher
Meghan Trainor
Lux Pascal
Con este reparto diverso y una trama imponente, "The Beauty" está en camino a convertirse en uno de los lanzamientos más ambiciosos de Disney+ para el 2026.
