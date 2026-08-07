La adaptación cinematográfica de La Odisea de Homero, dirigida por Christopher Nolan y producida por Universal, superó la marca de los u$s1.000 millones en la taquilla mundial.
"La Odisea" superó los u$s1.000 millones en taquilla y se encamina a ser la película más exitosa de Christopher Nolan
Es la quinta superproducción en superar los u$s1.000 millones en 2026, una lista que también incluye a "Spider-Man: Brand New Day", "Toy Story 5", "Super Mario Galaxy Movie" y "Michael".
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La película pronto se convertirá en la cinta más taquillera de la carrera del dos veces ganador del Oscar, superando a The Dark Knight Rises, que recaudó u$s1.085 millones.
El éxito en taquilla de La Odisea
Tras el éxito de Spider-Man: Brand New Day de Sony/Marvel a principios de esta semana, que se convirtió en la segunda película que más rápido alcanzó los u$s1.000 millones a nivel mundial después de Avengers: Endgame, La Odisea es la quinta superproducción en superar los u$s1.000 millones en 2026, una lista que también incluye Toy Story 5, Super Mario Galaxy Movie y Michael.
Spider-Man: Brand New Day, con más de u$s1.100 millones, es actualmente la película más taquillera del año. La Odisea es la tercera película de Universal en superar los u$s1.000 millones este año, después de Michael (u$s1.016 millones) y Super Mario Galaxy Movie (u$s1.012 millones).
Desglosando las cifras, La Odisea ha recaudado u$s429,7 millones en Estados Unidos y u$s570,3 millones en el resto del mundo. La película se estrenó en Corea del Sur el miércoles y llegará a China el 14 de agosto, seguida de Japón el 11 de septiembre.
Los territorios que más han recaudado para La Odisea hasta la fecha son Reino Unido/Irlanda (u$s75,3 millones), Francia (u$s52,4 millones), Italia (u$s46,9 millones), Alemania (u$s35,2 millones), Australia (u$s29,8 millones), México (u$s28 millones), España (u$s27,3 millones), India (u$s19,6 millones), Países Bajos (u$s13,9 millones) y Arabia Saudita (u$s13,1 millones).
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