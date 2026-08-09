El sur porteño suma un nuevo cine con cinco salas y capacidad para más de 1000 espectadores + Agregar ámbito en









La propuesta busca acercar nuevas opciones de entretenimiento a los vecinos de Villa Lugano y de los barrios que integran la Comuna 8, con una alternativa destinada a quienes viven en esa zona de la Ciudad.

El sur porteño estrena un cine con cinco salas y 1000 butacas.

Villa Lugano sumó una nueva propuesta de entretenimiento con la apertura de un cine de gran escala en Factory Parque Brown. El complejo cuenta con cinco salas y capacidad para más de 1000 espectadores y se convirtió en el primero de estas características en la zona. La inauguración busca acercar el acceso a las películas y estrenos a los vecinos de la Comuna 8, que hasta ahora debían trasladarse a otros barrios para encontrar una oferta similar.

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El nuevo espacio funciona en Avenida Fernández de la Cruz 4602, dentro de un centro comercial que reúne más de 80 locales de distintos rubros, además de un supermercado y un patio de comidas. Su incorporación modifica la oferta recreativa de una zona en la que, hasta ahora, los vecinos tenían que recorrer entre 8 y 12 kilómetros para ir al cine. En algunos casos, el traslado también implicaba combinar dos o tres colectivos hasta llegar a salas ubicadas en barrios como Flores o Caballito.

El proyecto fue presentado como parte de una estrategia para ampliar el acceso a propuestas culturales y de entretenimiento en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Según explicó el gobierno porteño, la iniciativa apunta además a fortalecer a Villa Lugano como un punto de recreación y generar nuevas oportunidades laborales para la zona.

Durante la inauguración, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó el cambio que representa la llegada del complejo para los habitantes del barrio. “Hasta hoy, una familia de la zona sur tenía que hacer mínimo 10 o 12 kilómetros para ir al cine. Con la apertura de estas cinco salas ahora van a poder disfrutar de ver una película a pocas cuadras de su casa”, afirmó.

Apertura de cine en Factory Parque Brown. Cómo llegar al nuevo cine de Villa Lugano El complejo cuenta con distintas alternativas de transporte público. Las líneas de colectivo 101, 114, 143, 145 y 150 llegan hasta el predio de Factory Parque Brown, mientras que la estación Escalada del Premetro se encuentra ubicada frente al establecimiento.

La apertura de las salas se suma a un proceso de transformación que atraviesa distintos sectores del sur porteño. En los últimos años, esa zona ganó presencia como escenario de recitales, festivales internacionales y eventos deportivos, con espacios como el Parque de la Ciudad, el Estadio Mary Terán de Weiss y el Autódromo Juan y Oscar Gálvez. La incorporación del cine se inscribe así en el crecimiento de una oferta cultural y recreativa que busca ampliar las alternativas disponibles para los vecinos de la zona y consolidar al sur de la Ciudad como un nuevo polo de entretenimiento.