Irán negó haber aceptado la entrega de sus reservas de uranio enriquecido a EEUU

Una fuente iraní aseguró que el tema nuclear todavía no forma parte del acuerdo preliminar que Teherán mantiene con Washington.

Irán negó haber aceptado la entrega de sus reservas de uranio altamente enriquecido.

Una fuente iraní de alto rango aseguró este domingo que Irán no aceptó entregar sus reservas de uranio altamente enriquecido en el marco de las negociaciones abiertas con Estados Unidos. La cuestión nuclear todavía no integra el acuerdo preliminar entre ambos países y será discutida recién en futuras conversaciones.

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En medio de las negociaciones diplomáticas entre Washington y Teherán, una fuente cercana al gobierno iraní aclaró que todavía no existe ningún entendimiento sobre el destino de las reservas de uranio enriquecido.

“La cuestión nuclear se abordará en las negociaciones para un acuerdo definitivo y, por lo tanto, no forma parte del acuerdo actual” , señaló la fuente iraní en diálogo con Reuters.

El programa nuclear iraní sigue siendo uno de los principales focos de tensión internacional.

Además, remarcó que no hubo ningún compromiso oficial para retirar el material nuclear del territorio iraní. “No se ha llegado a ningún acuerdo sobre el envío fuera del país de las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán” , agregó.

Las declaraciones aparecieron luego de distintas versiones vinculadas a posibles concesiones iraníes dentro de las conversaciones bilaterales con Estados Unidos.

El programa nuclear sigue siendo el eje del conflicto

El desarrollo nuclear iraní continúa siendo uno de los principales puntos de conflicto entre Irán y Estados Unidos desde hace años.

Las reservas de uranio altamente enriquecido representan uno de los temas más sensibles dentro de las negociaciones internacionales, especialmente por el temor de las potencias occidentales a un eventual uso militar del programa nuclear iraní.

En este contexto, la fuente consultada por Reuters insistió en que el diálogo actual todavía se encuentra en una etapa preliminar y que las cuestiones más delicadas serán discutidas más adelante.

irán misil balístico Las potencias occidentales siguen de cerca el desarrollo nuclear iraní.

La postura iraní busca dejar en claro que cualquier definición sobre el uranio enriquecido dependerá de futuras negociaciones y no de los entendimientos iniciales alcanzados hasta ahora.

Las conversaciones continúan sin un acuerdo definitivo

Aunque en las últimas semanas hubo señales de acercamiento entre Washington y Teherán, todavía no existe un acuerdo definitivo sobre los puntos centrales del conflicto.

Las discusiones diplomáticas continúan enfocadas en posibles mecanismos de alivio de sanciones, cooperación regional y límites al programa nuclear iraní.

Sin embargo, el tema del uranio enriquecido aparece como uno de los aspectos más complejos de resolver debido a su peso estratégico y político.

Mientras tanto, tanto Estados Unidos como Irán mantienen abiertas las negociaciones en busca de un entendimiento más amplio que permita reducir las tensiones internacionales alrededor del programa nuclear de la República Islámica.