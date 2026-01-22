La comedia romántica de Prime Video solo para mayores de edad que se volvió furor + Seguir en









Esta ácida, divertida y disruptiva película es una de las mejores opciones para disfrutar en la plataforma en este 2026.

Dakota Johnson protagoniza la divertida película que incorporó Prime Video. Imagen: Prime Video

La película de comedia y romance que está generando repercusiones en Prime Video combina humor, relaciones modernas y situaciones inesperadas en torno al amor adulto. Con un enfoque en relaciones abiertas y sus complicaciones, este estreno ha captado la atención de quienes buscan una historia distinta dentro del género.

Protagonizada por un reparto internacional y dirigida por Michael Angelo Covino, Amores Compartidos se ha convertido en uno de los títulos más comentados del catálogo para comenzar el año 2026. Su llegada a la plataforma potenció su alcance y la convirtió en tema de conversación entre cinéfilos y suscriptores.

Amores compartidos Esta película es una de las obligatorias para 2026, en Prime Video. Imagen: Prime Video De qué trata Amores compartidos, el estreno de Prime Video Amores compartidos sigue a Carey, un hombre de buen corazón cuya vida cambia drásticamente cuando su esposa Ashley le pide el divorcio poco después de casarse. En busca de consuelo, Carey se refugia en sus amigos cercanos, Julie y Paul, quienes le cuentan que su fórmula de felicidad es un matrimonio abierto.

Aunque al principio Carey es escéptico ante la idea de una relación no monógama, decide probarla, creyendo que podría ayudarlo a superar su reciente ruptura. Sin embargo, al ir más allá de los límites previstos, lo que comienza como un intento de experimentar termina en una cadena de eventos que desatan caos y confusión entre todos los involucrados.

La película explora con humor las complejidades de los vínculos modernos, las expectativas en las relaciones amorosas y cómo los deseos personales pueden chocar con las normas establecidas entre parejas y amigos. Su estilo combina situaciones cómicas con momentos de reflexión sobre los límites del amor y la intimidad en la era contemporánea.

Prime Video: tráiler de Amores compartidos

Dakota Johnson (Julie)

Adria Arjona (Ashley)

Kyle Marvin (Carey)

Michael Angelo Covino (Paul)