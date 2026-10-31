La aclamada dramedy que se va de Netflix en pocos días y tenés que ver ya mismo + Agregar ámbito en









Una historia atravesada por decisiones inesperadas, vínculos familiares y humor negro combina ironía con momentos de fuerte carga emocional.

La ficción estadounidense combina drama, humor negro y situaciones familiares que escapan de lo convencional. Netflix

La renovación del catálogo de Netflix vuelve a poner en alerta a los fanáticos de las series. Entre las producciones que tienen los días contados dentro de la plataforma aparece una ficción que logró combinar humor negro, drama familiar y situaciones tan incómodas como conmovedoras. Su historia aborda uno de los diagnósticos más difíciles de afrontar, aunque lo hace desde una perspectiva alejada de los relatos tradicionales.

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Con una protagonista de primer nivel y un recorrido de cuatro temporadas, esta propuesta se convirtió en una opción particular dentro de la televisión estadounidense. Su atractivo no pasa solamente por los momentos emotivos: también encuentra espacio para la ironía, los conflictos cotidianos y las decisiones impulsivas que pueden cambiar por completo una vida. Es una de esas producciones que alternan las carcajadas con algún nudo en la garganta.

Una propuesta que encontró nuevos espectadores tras incorporarse al catálogo del servicio de streaming. Netflix Cuándo la eliminan del catálogo a The Big C El calendario de renovaciones y bajas de Netflix tiene una nueva protagonista. The Big C estará disponible hasta el 13 de noviembre de 2026. Esto significa que quienes quieran completar sus cuatro temporadas tendrán que organizar una pequeña maratón durante las próximas semanas.

Hay un detalle que conviene tener presente: la serie no es una producción original de Netflix, sino que pertenece al catálogo de Showtime. Su incorporación al servicio respondió a un acuerdo de distribución y exhibición, una modalidad habitual en la industria audiovisual. Cuando esos contratos llegan a su vencimiento, las plataformas deben negociar una eventual renovación o retirar los títulos.

Este tipo de movimientos explica por qué algunas ficciones aparecen durante un período determinado y después desaparecen del catálogo, incluso cuando conservan una buena recepción entre los espectadores. En el caso de The Big C, su salida está vinculada con el vencimiento de los derechos de distribución y no con una decisión relacionada con su historia o su desenlace.

De qué trata The Big C La historia tiene como protagonista a Cathy Jamison, una profesora de secundaria, esposa y madre que lleva una vida bastante estructurada en Minneapolis. Su rutina cambia por completo cuando recibe un diagnóstico de melanoma en etapa IV, una noticia que modifica su manera de relacionarse con el tiempo, su familia y las personas que la rodean. En lugar de contar inmediatamente lo que le sucede a sus seres queridos, Cathy decide guardar el secreto durante un tiempo. Esa determinación funciona como punto de partida para una transformación personal que sorprende a quienes la conocen. Acostumbrada a priorizar las necesidades de los demás, empieza a tomar decisiones que antes ni siquiera se habría permitido considerar. La serie cuenta con cuatro temporadas y un elenco integrado por reconocidas figuras de la televisión y el cine. Netflix Uno de los puntos más interesantes de la propuesta es su manera de abordar un asunto delicado sin convertir cada episodio en un drama solemne. El humor negro funciona como contrapunto de las situaciones dolorosas y permite que los personajes tengan contradicciones, cometan errores y reaccionen de maneras poco convencionales. A lo largo de sus cuatro temporadas, la ficción desarrolla los cambios que atraviesan Cathy y su familia. No ofrece una mirada simplificada sobre el cáncer ni pretende que todos los conflictos tengan respuestas fáciles. Su relato combina momentos absurdos, discusiones familiares, decisiones cuestionables y escenas profundamente emotivas. Elenco de The Big C Laura Linney como Cathy Jamison, la profesora que recibe el diagnóstico que cambia su vida

como Cathy Jamison, la profesora que recibe el diagnóstico que cambia su vida Oliver Platt como Paul Jamison, su marido

como Paul Jamison, su marido Gabriel Basso como Adam Jamison, el hijo adolescente de la pareja

como Adam Jamison, el hijo adolescente de la pareja John Benjamin Hickey como Sean Tolkey, el hermano de Cathy

como Sean Tolkey, el hermano de Cathy Gabourey Sidibe como Andrea Jackson, una estudiante que establece una amistad con la protagonista

como Andrea Jackson, una estudiante que establece una amistad con la protagonista Phyllis Somerville como Marlene, la vecina de Cathy

como Marlene, la vecina de Cathy Reid Scott como el doctor Todd Mauer, el oncólogo de la protagonista

como el doctor Todd Mauer, el oncólogo de la protagonista Cynthia Nixon como Rebecca, una amiga de Cathy

como Rebecca, una amiga de Cathy Idris Elba como Lenny, un pintor vinculado con el entorno escolar

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