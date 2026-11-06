Netflix reveló el primer adelanto de la serie precuela "Otros mundos: Una aventura de Stranger Things" + Agregar ámbito en









Se trata de una precuela ambientada en la década de 1950, antes de Stranger Things y de la obra de teatro Stranger Things: The First Shadow. Su estreno está previsto para 2028.

La nueva serie llegará a la plataforma de streaming en 2028.

Netflix reveló oficialmente el lanzamiento de la serie precuela derivada de Stranger Things, de la que se venía hablando desde hace tiempo. Other Worlds: A Stranger Things Adventure (Otros mundos: Una aventura de Stranger Things) fue cocreada por Kate Trefry y los hermanos Duffer y es dirigida por Joe Wright.

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Se trata de una precuela ambientada en la década de 1950, antes de Stranger Things y de la obra de teatro Stranger Things: The First Shadow. Su estreno está previsto para 2028.

Un avance compartido en redes ofrece más información sobre la ambientación de este spin-off, tanto en cuanto a la fecha (19 de abril de 1955) como a la ubicación (Marion, Nevada). En él se ve una bicicleta abandonada en una zona restringida por la noche, con las luces de la ciudad a lo lejos y una inquietante perturbación en el cielo que recuerda a la creación de un agujero de gusano.

Antes de Hawkins, estaba Marion. 'Otros mundos: Una aventura de Stranger Things' llega en 2028, solo en Netflix. pic.twitter.com/kboZPeA0rj — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) November 6, 2026 Cómo conecta el nuevo spin-off con Stranger Things El spin-off lleva varios años gestándose, y Matt y Ross Duffer reconocieron que tuvieron la idea desde que se estrenó la cuarta temporada de la serie original en 2022. "Estamos avanzando con el proyecto. Netflix por fin sabe de qué se trata", declaró Matt Duffer al portal Deadline el pasado noviembre.

La nueva serie está ambientada en Nevada y transcurre apenas un par de años antes de los sucesos del experimento de Nevada en The First Shadow. En una entrevista con Variety el pasado noviembre, Matt Duffer reveló que el spin-off explicará la roca que el joven Henry Creel encuentra en el maletín de un científico en las cuevas de Nevada, que se presentó por primera vez en The First Shadow antes de aparecer en la quinta temporada de Stranger Things, y añadió que la nueva serie "aclarará algunas de las incógnitas que quedan".

La canción del avance, "Sh-Boom" de The Chords, también está relacionada con el joven Henry. Suena en el episodio 4 de la quinta temporada de Stranger Things, cuando Max visita el recuerdo de Henry Creel en la escuela Hawkins High, un escenario que también se originó en The First Shadow. Other Worlds es el segundo spin-off televisivo de Stranger Things y el tercero en total, incluyendo la obra de teatro The First Shadow. La serie animada Stranger Things: Tales From '85, que cubre el período entre la segunda y la tercera temporada de la serie original, ha estrenado dos temporadas y está a la espera de una decisión sobre su renovación. Creada por los hermanos Duffer, Stranger Things se estrenó en 2016 y se convirtió en la primera serie de éxito propia de Netflix, un fenómeno mundial con más de 1.200 millones de visualizaciones entre las temporadas 1 y 4.