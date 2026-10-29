Netflix confirmó que la serie "La diplomática" tendrá una quinta temporada + Agregar ámbito en









La diplomática fue un éxito inmediato para Netflix tras su estreno en 2023. La noticia de la renovación llega a pocas semanas del estreno de la cuarta parte.

La diplomática tendrá quinta temporada. Netflix

Netflix anunció hoy la renovación de la serie La diplomática para una quinta temporada. La noticia llega poco después del estreno de la cuarta temporada a principios de este mes.

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La serie, protagonizada por Keri Russell y Rufus Sewell, contó en su cuarta temporada con la participación destacada de Allison Janney, quien interpreta a la presidenta Grace Penn, y Bradley Whitford, quien interpreta a su esposo Todd.

The Diplomat has been renewed! pic.twitter.com/eBBOpmzFyS — Netflix (@netflix) October 29, 2026 De qué trató la cuarta temporada de La diplomática La cuarta temporada, que terminó con un final de infarto, siguió la historia de los dos matrimonios de la serie, que amenazaban con "devorarse mutuamente", según su descripción oficial. "Un momento catastrófico destroza la frágil paz que Kate Wyler había negociado entre Estados Unidos y el Reino Unido, así como el matrimonio que se desmorona y que intenta salvar. Mientras lucha por contener la hemorragia, la conspiración de la presidenta Grace Penn y el vicepresidente Hal Wyler para robar el arma más poderosa de Rusia precipita a Estados Unidos hacia la guerra. Kate y Todd (Whitford), una pareja, cuanto menos, tensa, se unen para impedir que la alianza Grace-Hal altere el equilibrio de poder tanto en el extranjero como en el país".

Ato Essandoh, Ali Ahn y Nana Mensah también son parte del elenco de la serie.

La diplomática fue un éxito inmediato para Netflix tras su estreno en 2023. La primera temporada acumuló 173,46 millones de horas de visualización en sus primeras cuatro semanas, según Netflix, mientras que la segunda temporada se mantuvo cuatro semanas en el top 10 mundial. La cuarta temporada alcanzó el tercer puesto en el Top 10 mundial en su segunda semana y entró en el Top 10 en 63 países. Anteriormente, la serie había sido renovada para una cuarta temporada incluso antes del estreno de la tercera.

La serie y Russell han recibido numerosas nominaciones a premios, incluyendo los Emmy y los Globos de Oro. Por la tercera temporada, Russell ganó el premio SAG al mejor actor en una serie dramática, Janney ganó un premio Emmy a la mejor actriz de reparto en una serie dramática y la serie recibió un total de siete nominaciones a los Emmy, incluyendo la de mejor drama. Debora Cahn creó la serie y es productora ejecutiva junto con Russell, Janice Williams, Alex Graves, Peter Noah y Eli Attie. Todas las temporadas de la serie están disponibles en Netflix.

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