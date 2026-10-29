La miniserie de Netflix ideal para maratonear: adictiva, corta y furor en críticas + Agregar ámbito en









Catorce capítulos breves siguen a un grupo de jóvenes entre pedidos, clientes difíciles y un dueño capaz de poner el local patas arriba.

La ficción mezcla personajes jóvenes, humor absurdo y conflictos diarios en un formato pensado para ver varios capítulos seguidos. Freepik

Una de las apuestas recientes de Netflix para quienes buscan entretenimiento sin comprometer todo el fin de semana combina humor cotidiano, situaciones disparatadas y episodios de corta duración.

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La propuesta se apoya en un escenario conocido por millones de personas: el trabajo, las exigencias de los clientes y las complicaciones de cumplir con las responsabilidades cuando todavía se está en la adolescencia.

Con una estructura pensada para ver varios capítulos seguidos, la producción Salario Mínimo toma elementos de la comedia laboral y los cruza con los problemas propios de crecer. El resultado es una historia que encuentra sus momentos más graciosos en los pequeños desastres de cada jornada, desde un pedido que sale mal hasta una decisión de la gerencia que amenaza con cambiarlo todo.

Una comedia con episodios cortos que apuesta por los enredos laborales y las relaciones entre compañeros. Netflix ¿De qué trata Salario Mínimo? La historia sigue a un grupo de jóvenes que intenta mantener en funcionamiento una pizzería mientras lidia con la escuela, los problemas personales y las exigencias del primer empleo. El establecimiento, conocido como The Slice Club, se convierte en el escenario de una sucesión de enredos en los que cada turno puede terminar mucho peor de lo esperado.

El conflicto principal aparece cuando el excéntrico propietario visita el local para evaluar si conviene mantenerlo abierto o venderlo. A partir de esa amenaza, los empleados tienen que demostrar que pueden sostener el negocio, incluso cuando las órdenes de sus superiores y las situaciones cotidianas parecen jugarles en contra.

La comedia aprovecha un terreno reconocible: la presión del primer trabajo, los clientes impacientes, las tareas que nadie quiere hacer y la necesidad de cobrar un sueldo mientras se intenta organizar la vida fuera del mostrador. La diferencia está en el tratamiento humorístico. Una jornada común puede derivar en una escena absurda, un conflicto sentimental puede estallar delante de los compañeros y una simple consigna de la gerencia puede convertirse en un problema colectivo. La nueva propuesta de la plataforma apuesta por el humor y una historia que transcurre en un entorno de trabajo poco convencional. Netflix Elenco de Salario Mínimo Aidan Micho: forma parte del grupo de jóvenes que trabaja en la pizzería

forma parte del grupo de jóvenes que trabaja en la pizzería Grace Reiter: integra el núcleo de empleados que intenta evitar que el establecimiento cierre

integra el núcleo de empleados que intenta evitar que el establecimiento cierre Hyde Healy: participa en la comedia con un personaje ligado al ambiente de trabajo

participa en la comedia con un personaje ligado al ambiente de trabajo Julia DiCesare: interpreta a Julia, una de las jóvenes que atraviesa los conflictos cotidianos del local

interpreta a Julia, una de las jóvenes que atraviesa los conflictos cotidianos del local Ryan Micho: integra el equipo de trabajadores y comparte el proyecto con Aidan Micho

integra el equipo de trabajadores y comparte el proyecto con Aidan Micho Tommy Armstrong: completa el grupo central de empleados

completa el grupo central de empleados Luke Burke: interpreta a Luke, otro de los personajes que participa de los enredos de la pizzería

interpreta a Luke, otro de los personajes que participa de los enredos de la pizzería Randall Park: encarna al señor Sylvester, el propietario cuya visita pone en duda el futuro del negocio Trailer de Salario Mínimo

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