Jason Statham y Guy Ritchie volverán a trabajar juntos en una película de acción de Netflix

Escrita por el célebre director británico, la película marca la séptima colaboración entre él y Statham. Su asociación incluye títulos como Lock, Stock and Two Smoking Barrels , Snatch y la próxima Viva La Madness.

La producción de Dogfight, de Black Bear, Toff Guy Films y Punch Palace, comenzará a principios de 2027, y el rodaje tendrá lugar en el Reino Unido. Los detalles de la trama se mantienen en secreto, pero la plataforma de streaming la describe como "una elegante película de acción y venganza ambientada en el submundo criminal de Londres" .

Escrita por el célebre director británico, la película marca la séptima colaboración entre él y Statham. Su asociación incluye títulos como Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Snatch y la próxima Viva La Madness .

El guionista y cineasta tiene la agenda repleta. Creó la exitosa serie policíaca de Netflix, The Gentlemen , protagonizada por Theo James y basada en la película homónima de Ritchie de 2019. La serie acaparó titulares recientemente con rumores de que Meghan Markle, la duquesa de Sussex, estaba interesada en un papel. Al parecer, posteriormente fue descartada.

Ritchie también es director y productor ejecutivo de MobLand de Paramount+, protagonizada por Tom Hardy, Pierce Brosnan y Helen Mirren. Los rumores de descontento en el set también fueron noticia tras las especulaciones sobre el despido de Hardy, pero la tensión parece haberse disipado con la confirmación de su regreso para la tercera temporada . Young Sherlock para Amazon Prime Video, con Hero Fiennes Tiffin como el detective protagonista, es otro de los proyectos en los que Ritchie participa como director y productor ejecutivo.

Mientras tanto, Statham es un auténtico héroe de acción. Es conocido principalmente por sus colaboraciones con Ritchie, así como por sus apariciones en las franquicias Transporter y Fast & Furious, The Meg, The Beekeeper y Wrath of Man.