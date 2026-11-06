Qué se sabe hasta ahora de la precuela de Stranger Things con el primer adelanto de Netflix

La producción llevará la historia a Marion, Nevada, en 1955, y desembarca en el catálogo de la plataforma durante 2028.

Kate Trefry está al frente del proyecto y Joe Wright dirigirá los primeros tres episodios, con rodaje previsto en Nuevo México.

El universo de Stranger Things suma una nueva historia después del cierre de la serie original. Netflix confirmó el desarrollo de una producción que busca explorar una etapa desconocida de esta ficción , con otros personajes y un escenario alejado de los acontecimientos que tuvieron lugar en Hawkins.

El anuncio llegó este viernes 6 de noviembre, durante el Stranger Things Day , la fecha que los seguidores de la franquicia recuerdan por la desaparición de Will Byers en la historia . La plataforma acompañó la confirmación con un breve adelanto que dejó algunas pistas sobre la nueva producción.

El primer teaser de Otros mundos: Una aventura de Stranger Things es breve y presenta una secuencia cargada de referencias al universo de ciencia ficción y terror. Las imágenes muestran una bicicleta abandonada junto a una zona restringida, de noche .

Cerca del vehículo aparece una radio que reproduce una canción mientras, a lo lejos, se observan las luces de una ciudad. La cámara dirige después la atención al cielo, donde una perturbación rompe con la tranquilidad del lugar.

El avance también permite identificar dos datos fundamentales para entender dónde se va a desarrollar la historia: el 19 de abril de 1955 y Marion, Nevada, Estados Unidos . La secuencia termina con una alteración en el cielo que anticipa la presencia de algún fenómeno fuera de lo habitual.

El mensaje que acompaña la presentación resume el cambio de escenario con una frase: "Antes de Hawkins, estaba Marion". Así, Netflix deja en claro que la nueva producción se aleja del pueblo de Indiana que funcionó como centro de las cinco temporadas originales.

Otro detalle del teaser está relacionado con su música. La canción que suena es "Sh-Boom", de The Chords, un tema que también apareció en la quinta temporada de Stranger Things. En particular, se escucha durante una secuencia vinculada con los recuerdos de Henry Creel en la escuela de Hawkins.

La elección no parece casual. La referencia musical conecta el adelanto con uno de los personajes más importantes de la mitología de la franquicia y abre la posibilidad de que algunos acontecimientos del pasado tengan relación con los nuevos misterios.

Qué se sabe hasta el momento de "Otros mundos: Una aventura de Stranger Things"

La nueva ficción será una precuela de acción real ambientada en la década de 1950. Su estreno está previsto para 2028, exclusivamente a través de Netflix. Por el momento, la empresa no comunicó una fecha exacta ni presentó un calendario de lanzamiento.

Uno de los puntos que podría desarrollar la precuela está relacionado con los orígenes de las habilidades de Henry, quien posteriormente se convierte en Vecna. En la historia original quedaron algunas preguntas alrededor de un episodio de su infancia en unas cuevas de Nevada, donde encontró una extraña piedra luminosa vinculada con un científico.

Matt y Ross Duffer adelantaron que la nueva serie va a responder algunas de esas incógnitas. Pero, aclararon que ese misterio no será el único eje de la producción. La intención es construir una mitología propia, con otros conflictos y personajes, sin convertir la historia en una mera explicación de todo lo que pasó con Vecna o el Azotamentes.

Matt Duffer explicó que no quieren generar expectativas equivocadas sobre el argumento. La historia va a abordar algunas preguntas que quedaron pendientes, pero con un desarrollo diferente y no centrada exclusivamente en el principal villano. En cuanto al equipo creativo, el proyecto reune a figuras que ya trabajaron en la franquicia:

Matt y Ross Duffer: cocreadores y productores ejecutivos

Kate Trefry: cocreadora, guionista y showrunner. También escribió episodios de la serie original y la obra The First Shadow

Joe Wright: director de los primeros tres episodios. Entre sus trabajos se encuentran Orgullo y prejuicio y Expiación

Shawn Levy: productor ejecutivo a través de su compañía 21 Laps

La producción se va a grabar en Nuevo México. Netflix todavía no presentó los nombres de los actores que integran el reparto ni confirmó quiénes serán los protagonistas de esta nueva aventura. Los hermanos Duffer, en su comunicado oficial, destacaron que la propuesta va a presentar nuevos héroes y villanos.