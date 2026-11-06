ChiaroScuro, el thriller de Netflix ideal para los amantes de los museos

La ficción italiana mezcla el suspenso con algo de humor y reúne a dos protagonistas que tienen formas muy diferentes de resolver los problemas.

La nueva serie de Netflix lleva el misterio policial al mundo del arte, con Roma como escenario de la historia.

Los museos suelen ser lugares donde las personas se acercan para admirar obras de arte, pero también pueden esconder secretos. Esa es la idea detrás de ChiaroScuro, la nueva serie italiana de Netflix , que transforma las galerías de Roma en escenarios de asesinatos, falsificaciones y misterios difíciles de resolver.

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La producción mezcla el suspenso policial con momentos de humor y una mirada particular sobre el mundo artístico. Sus protagonistas tienen personalidades muy diferentes, aunque pronto descubren que sus habilidades pueden complementarse mejor de lo que imaginaban.

La historia comienza cuando el director de una galería de arte de Roma aparece asesinado en una sala de exposiciones . El cuerpo fue colocado en una posición que imita una escena representada en una pintura de Artemisia Gentileschi. Este detalle lleva a los investigadores a buscar ayuda fuera del ámbito policial.

Los museos de Roma tienen un papel central en la investigación de los crímenes que aparecen en la serie.

Así entra en escena Cosmo Speranza, interpretado por Pierpaolo Spollon , un experto capaz de reconocer falsificaciones mediante pequeños detalles que otras personas pasan por alto. Su talento llama la atención de la policía y termina trabajando junto al inspector Angelo Tiberi, interpretado por Andrea Lattanzi.

La relación entre ambos no resulta sencilla. Mientras Angelo es meticuloso y respeta los procedimientos, Cosmo confía en su intuición y tiene una forma bastante particular de analizar las pruebas. Sin embargo, consiguen entenderse y empiezan a descubrir pistas ocultas en las obras de arte.

La investigación se vuelve personal cuando aparece una pintura que representa la casa donde Cosmo pasó su infancia. El hallazgo lo obliga a revisar la muerte de su padre, considerada un suicidio, mientras intenta descubrir quién está detrás de los crímenes.

Roma también tiene un papel importante en la historia. Entre los lugares utilizados para las grabaciones se encuentran la Galería Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo, el museo MAXXI, Palazzo Barberini y otros edificios históricos de la capital italiana.

¿Qué hay de real en el mundo del arte que retrata la serie?

Aunque ChiaroScuro cuenta una historia de ficción, buena parte de su ambientación se apoya en elementos que existen fuera de la pantalla. Los museos, las obras históricas y el trabajo de los especialistas en autenticación forman parte del mundo artístico que presenta la producción.

Uno de los ejemplos más claros es Artemisia Gentileschi, una de las grandes pintoras italianas del siglo XVII. Su obra aparece como referencia en el primer episodio, especialmente a través de "Jael y Sísara", una pintura que representa un episodio bíblico.

También es real el trabajo de los expertos que investigan posibles falsificaciones. Para determinar la autenticidad de una pieza, los especialistas estudian sus materiales, las técnicas utilizadas y los documentos que permiten reconstruir su historia.

La diferencia está en la habilidad extraordinaria de Cosmo, que puede detectar un engaño con solo observar ciertos detalles. En la vida real, estas investigaciones suelen requerir análisis técnicos y la participación de varios profesionales.

La historia incluye obras de artistas reconocidos y muestra cómo se investigan las falsificaciones de pinturas. Netflix

Cuándo estrena ChiaroScuro y cuántos capítulos tendrá

ChiaroScuro llegará a Netflix el miércoles 11 de noviembre de 2026 y contará con una primera temporada de ocho episodios. La ficción fue presentada previamente en la Fiesta del Cine de Roma, celebrada en octubre.

La dirección está a cargo de Jan Maria Michelini y la producción corresponde a Lux Vide, compañía del grupo Fremantle. El elenco principal está encabezado por Pierpaolo Spollon y Andrea Lattanzi, acompañados por Matilde Gioli, Romana Maggiora Vergano y Aurora Giovinazzo.

También participan Paz Vega y Alessandro Preziosi. La historia mezcla el misterio de los asesinatos con el humor que surge de la convivencia entre los protagonistas, mientras las investigaciones avanzan por algunos de los museos más conocidos de Roma.

Trailer de ChiaroScuro