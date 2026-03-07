La película de HBO Max que fue furor en el cine y es considerada la mejor de su saga + Seguir en









Fue estrenada hace menos de 2 años, pero se considera una de las más importantes en esta historia de ciencia ficción.

Considerada por muchos la mejor película de la saga, ya se encuentra disponible en HBO Max. Imagen: HBO Max

En el catálogo de HBO Max hay una película que logró convertirse en uno de los grandes fenómenos recientes del cine de ciencia ficción. Con una historia llena de tensión, terror y acción en el espacio, esta producción logró conquistar tanto a los fanáticos históricos de la saga como a nuevas generaciones de espectadores.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Se trata de Alien: Romulus, una producción que revitalizó una de las franquicias más famosas del género y que fue muy bien recibida por la crítica. La película, dirigida por el uruguayo Fede Álvarez, recupera la esencia de suspenso y horror que hizo famosa a la saga desde sus primeras entregas.

Alien Rómulus La ciencia ficción y el terror se apoderan de la pantalla en una de las mejores historias de la saga. Imagen: HBO Max De qué trata Alien: Romulus La historia se sitúa dentro de la línea temporal de la franquicia, entre los acontecimientos de Alien (1979) y Aliens: El regreso (1986), conectando con el universo clásico de la saga.

En esta entrega seguimos a un grupo de jóvenes colonizadores espaciales que decide explorar una estación espacial abandonada con la esperanza de encontrar recursos valiosos. Sin embargo, durante la misión descubren que en el lugar se esconde una de las criaturas más temidas del universo: los xenomorfos.

A medida que avanzan en la exploración, el grupo se enfrenta a una lucha desesperada por sobrevivir, atrapados en un entorno claustrofóbico donde cada decisión puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. El resultado es una historia cargada de suspenso, terror y acción en el espacio profundo.

HBO Max: tráiler de Alien: Romulus Embed - Alien: Romulus | Tráiler Oficial en español | HD HBO Max: elenco de Alien: Romulus Cailee Spaeny (Rain Carradine)

David Jonsson (Andy)

Archie Renaux (Tyler)

Isabela Merced (Kay)

Spike Fearn (Bjorn)