En el catálogo de HBO Max hay una película que logró convertirse en uno de los grandes fenómenos recientes del cine de ciencia ficción. Con una historia llena de tensión, terror y acción en el espacio, esta producción logró conquistar tanto a los fanáticos históricos de la saga como a nuevas generaciones de espectadores.
La película de HBO Max que fue furor en el cine y es considerada la mejor de su saga
Fue estrenada hace menos de 2 años, pero se considera una de las más importantes en esta historia de ciencia ficción.
-
La imperdible película de HBO Max sobre una madre que busca al asesino de su hija en universos paralelos
-
La película de thriller con un actor de La Casa de Papel como protagonista, que ya se estrena en HBO Max
Se trata de Alien: Romulus, una producción que revitalizó una de las franquicias más famosas del género y que fue muy bien recibida por la crítica. La película, dirigida por el uruguayo Fede Álvarez, recupera la esencia de suspenso y horror que hizo famosa a la saga desde sus primeras entregas.
De qué trata Alien: Romulus
La historia se sitúa dentro de la línea temporal de la franquicia, entre los acontecimientos de Alien (1979) y Aliens: El regreso (1986), conectando con el universo clásico de la saga.
En esta entrega seguimos a un grupo de jóvenes colonizadores espaciales que decide explorar una estación espacial abandonada con la esperanza de encontrar recursos valiosos. Sin embargo, durante la misión descubren que en el lugar se esconde una de las criaturas más temidas del universo: los xenomorfos.
A medida que avanzan en la exploración, el grupo se enfrenta a una lucha desesperada por sobrevivir, atrapados en un entorno claustrofóbico donde cada decisión puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. El resultado es una historia cargada de suspenso, terror y acción en el espacio profundo.
HBO Max: tráiler de Alien: Romulus
HBO Max: elenco de Alien: Romulus
- Cailee Spaeny (Rain Carradine)
- David Jonsson (Andy)
- Archie Renaux (Tyler)
- Isabela Merced (Kay)
- Spike Fearn (Bjorn)
Dejá tu comentario