SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
7 de marzo 2026 - 21:30

La película de HBO Max que fue furor en el cine y es considerada la mejor de su saga

Fue estrenada hace menos de 2 años, pero se considera una de las más importantes en esta historia de ciencia ficción.

Considerada por muchos la mejor película de la saga, ya se encuentra disponible en HBO Max.

Considerada por muchos la mejor película de la saga, ya se encuentra disponible en HBO Max.

Imagen: HBO Max

En el catálogo de HBO Max hay una película que logró convertirse en uno de los grandes fenómenos recientes del cine de ciencia ficción. Con una historia llena de tensión, terror y acción en el espacio, esta producción logró conquistar tanto a los fanáticos históricos de la saga como a nuevas generaciones de espectadores.

Se trata de Alien: Romulus, una producción que revitalizó una de las franquicias más famosas del género y que fue muy bien recibida por la crítica. La película, dirigida por el uruguayo Fede Álvarez, recupera la esencia de suspenso y horror que hizo famosa a la saga desde sus primeras entregas.

Informate más
Alien Rómulus
La ciencia ficción y el terror se apoderan de la pantalla en una de las mejores historias de la saga.

La ciencia ficción y el terror se apoderan de la pantalla en una de las mejores historias de la saga.

De qué trata Alien: Romulus

La historia se sitúa dentro de la línea temporal de la franquicia, entre los acontecimientos de Alien (1979) y Aliens: El regreso (1986), conectando con el universo clásico de la saga.

En esta entrega seguimos a un grupo de jóvenes colonizadores espaciales que decide explorar una estación espacial abandonada con la esperanza de encontrar recursos valiosos. Sin embargo, durante la misión descubren que en el lugar se esconde una de las criaturas más temidas del universo: los xenomorfos.

A medida que avanzan en la exploración, el grupo se enfrenta a una lucha desesperada por sobrevivir, atrapados en un entorno claustrofóbico donde cada decisión puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. El resultado es una historia cargada de suspenso, terror y acción en el espacio profundo.

HBO Max: tráiler de Alien: Romulus

Embed - Alien: Romulus | Tráiler Oficial en español | HD

HBO Max: elenco de Alien: Romulus

  • Cailee Spaeny (Rain Carradine)
  • David Jonsson (Andy)
  • Archie Renaux (Tyler)
  • Isabela Merced (Kay)
  • Spike Fearn (Bjorn)

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias