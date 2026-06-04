Distintas plataformas de streaming apuestan constantemente a las series y películas basadas en las novelas de Stephen King, uno de los autores de suspenso y terror más importantes que existen. HBO Max intentó seguir esta línea tras sumar algunas obras del escritor, pero a esta adaptación no le fue como esperaba.
HBO Max estrenó la película que decepcionó a los fanáticos de Stephen King
La película, basada en una obra del reconocido autor, no tuvo la recepción que suelen tener las cintas inspiradas en sus libros.
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Lejos de tener la recepción y los elogios de éxitos como "El resplandor", "Milagros inesperados" o "Sueños de fuga", este film no consiguió el mismo impacto y la crítica fue despiadada al calificarla. Pese a esto, no deja de ser una de las apuestas que tienen el sello del autor.
De qué trata "La Torre Oscura"
La trama sigue a Jake, un niño de Nueva York con constantes pesadillas sobre un mundo apocalíptico y un hombre vestido de negro que secuestra chicos. Pese a contar esas "visiones", nadie le cree y lo acusan de estar loco, pero todo cambia cuando descubre un portal en una casa abandonada que lo envía a otra dimensión.
Allí descubre que sus sueños son sucesos reales de ese lugar. Ese hombre es un brujo que quiere destruir la Torre Oscura, una estructura mística encargada de mantener el equilibrio entre los universos.
Para lograrlo, el villano necesita la energía de la mente de los niños con poderes psíquicos y uno de ellos es el protagonista. En ese contexto aparece Roland, el último guerrero de una orden llamada los "Pistoleros", que será clave para salvar a todos.
HBO Max: tráiler de La Torre Oscura
HBO Max: elenco de La Torre Oscura
- Idris Elba
- Matthew McConaughey
- Tom Taylor
- Claudia Kim
- Fran Kranz
- Abbey Lee
- Katheryn Winnick
- Jackie Earle Haley