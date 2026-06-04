HBO Max estrena una de sus apuestas europeas más fuertes de junio: de qué trata "Orgullo"

La nueva producción llega el 12 de junio a la plataforma, con una historia atravesada por la identidad, la familia y los cambios.

HBO Max continúa invirtiendo en su catálogo internacional y el próximo 12 de junio incorporará una de las producciones europeas más destacadas de la temporada. Orgullo es una serie original polaca, que combina drama y romance, a través de la historia de un joven que debe replantear por completo su forma de vivir de un día para el otro.

Aunque no cuenta con el nivel de promoción de las grandes franquicias, Orgullo representa una de las apuestas más fuertes de HBO Max dentro del segmento de dramas originales europeos. La serie ya despertó interés entre la crítica y el público, por la luz que otorga a temas vinculados a la identidad, la madurez emocional y las responsabilidades familiares.

Su estreno coincide con el Mes del Orgullo , una fecha que impulsa el lanzamiento de producciones relacionadas con historias de diversidad y representación dentro de las plataformas de streaming.

La historia gira alrededor de Filip, un joven modelo que atraviesa una etapa de aparente éxito personal y profesional. Seguro de sí mismo, acostumbrado a la atención de los demás y convencido de que tiene el control absoluto de su vida, Filip vive bajo la idea de que nada puede alterar la libertad que construyó . Sin embargo, una tragedia familiar modifica por completo ese escenario y lo obliga a enfrentarse a desafíos que jamás había imaginado.

Un día, el protagonista debe asumir una responsabilidad inesperada: hacerse cargo del cuidado de un bebé. La situación pone en crisis todo lo que definía su identidad hasta ese momento. La independencia que tanto valoraba empieza a entrar en conflicto con nuevas obligaciones, mientras intenta encontrar un equilibrio entre sus deseos personales y las necesidades de quienes ahora dependen de él.

La serie construye un relato centrado en la transformación de su protagonista, quien deberá replantear sus prioridades y descubrir nuevas formas de entender el amor, la amistad y el concepto de familia.

Los creadores de la película presentan Orgullo como una historia universal sobre la madurez y la responsabilidad. El conflicto principal no gira exclusivamente alrededor de la orientación sexual del personaje, sino sobre el impacto que generan ciertos acontecimientos capaces de modificar por completo el rumbo de una vida.

La narrativa explora cómo una persona acostumbrada a priorizar sus propios intereses enfrenta la necesidad de pensar en otro ser humano y construir vínculos mucho más profundos que los que mantenía hasta entonces.

Según las descripciones compartidas por HBO Max, la serie propone una reflexión sobre el significado de la familia elegida y sobre la posibilidad de redefinir quiénes somos cuando las circunstancias nos obligan a salir de nuestra zona de confort. También aborda la vulnerabilidad emocional, la aceptación personal y la búsqueda de estabilidad en momentos de incertidumbre.

La dirección estuvo a cargo de Karol Klementewicz, quien además participó en el desarrollo del guion junto a Monika Pcikiewicz. La producción fue realizada por Magnolia Films para HBO Max y TVN Warner Bros. Discovery.

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Reparto de Orgullo

Ignacy Liss

Maria Sobociska

Kamil Studnicki

Maja Ostaszewska

Joanna Kulig

Marcin Miodek

Piotr Pacek

Dorota Kolak

Tamara Arciuch

Sylwia Boro

Mateusz Wicawek

Amelia Fijakowska

Pawe Tomaszewski

Paulina Holtz

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Cuándo se estrena Orgullo en HBO Max

Orgullo estará disponible en HBO Max a partir del 12 de junio de 2026. La serie forma parte de la programación especial preparada por la plataforma para junio, un mes que también incluirá el regreso de títulos muy esperados y nuevas producciones originales.

Con una trama centrada en la transformación personal, el peso de las responsabilidades y la construcción de nuevos vínculos afectivos, la ficción polaca buscará posicionarse entre las producciones más importantes del catálogo durante las próximas semanas.