El documental que se estrena en HBO Max sobre Diego Maradona

Un filme que se incorpora a la plataforma como parte de su contenido futbolístico de cara al próximo mundial y cuenta la carrera del astro argentino.

Los fanáticos del fútbol tendrán una nueva oportunidad para acercarse a una de las figuras más influyentes de la historia del deporte. La plataforma HBO Max incorporará a su catálogo "Diego Maradona", el documental dirigido por el cineasta británico Asif Kapadia, que reconstruye algunos de los momentos más trascendentes de la carrera del astro argentino.

La producción llegó originalmente a las pantallas en 2019 y consiguió una importante repercusión internacional, gracias a su propuesta narrativa y al material inédito que integra el relato. La película centra buena parte de su historia en la etapa que el exfutbolista vivió en Italia , especialmente desde su desembarco en Napoli, en 1984.

El largometraje recupera una etapa que marcó para siempre la trayectoria deportiva de Maradona . La llegada del argentino al club italiano modificó la historia de la institución y transformó la relación entre la ciudad y el fútbol. El trabajo de Kapadia construye una mirada detallada sobre aquellos años, a través de imágenes de archivo y registros históricos .

La película estará disponible para los suscriptores a partir del 4 de junio , fecha elegida para sumar una de las obras audiovisuales más reconocidas sobre la vida del ídolo argentino.

De qué trata Diego Maradona

El documental "Diego Maradona" pone el foco en el período que comenzó en 1984, cuando el futbolista argentino arribó a Napoli, para iniciar una etapa que cambiaría el rumbo del club italiano. Asif Kapadia construyó la película a partir de más de 500 horas de material de archivo. Ese trabajo permitió reconstruir una narración basada en imágenes reales, de distintos momentos de la carrera del jugador.

La historia retrata el fenómeno que generó la llegada de Maradona a la ciudad italiana. La producción muestra el impacto que tuvo su presencia dentro y fuera de las canchas. El film recorre algunos de los capítulos más importantes de su trayectoria profesional. La narración incluye acontecimientos que contribuyeron a convertirlo en una de las máximas figuras de la historia del fútbol.

Kapadia organiza el material audiovisual con una estructura que busca reflejar la magnitud del personaje. La película también refleja la relación entre Maradona y la ciudad de Nápoles. Ese vínculo se transformó en uno de los aspectos más recordados de su carrera profesional. El documental ofrece una mirada centrada en los años que definieron gran parte de su legado deportivo. La historia muestra cómo su presencia modificó la realidad de un club que pasó a ocupar un lugar central dentro del fútbol europeo.

Trailer de Diego Maradona

Embed - Diego Maradona (2019): Official Trailer | HBO

Reparto Diego Maradona