La película de thriller con un actor de La Casa de Papel como protagonista, que ya se estrena en HBO Max

HBO Max anunció el estreno de una de las producciónes de thriller más esperadas por sus usuarios fanáticos del género.

Marzo llega cargado de historias que prometen atrapar al público desde el primer minuto . Por eso, HBO Max vuelve a apostar por una combinación de grandes producciones cinematográficas y series originales, que ya están generando conversación entre los espectadores. Desde regresos muy esperados, hasta nuevos títulos que buscan convertirse en la próxima obsesión del público , la plataforma amplía su catálogo con propuestas pensadas para distintos gustos.

Entre estos nuevos títulos de dramas intensos, comedias ideales para desconectar de la rutina y superproducciones cargadas de acción, se encuentra una producción española de thriller psicológico , que promete encantar a los usuarios de la plataforma con su estreno.

" Reversión" cuenta la historia de Mario , un hombre obsesionado con descubrir la verdad que lo rodea, que termina enfrentándose a un secreto mucho más oscuro de su propio pasado .

La trama comienza cuando Mario se muda a una nueva casa junto a sus padres y su hermano mayor, David , con quien mantiene una relación muy cercana. Sin embargo, el protagonista sufre episodios de ansiedad y problemas de concentración , por lo que debe tomar medicación de manera regular para controlar su estado.

Todo cambia cuando Mario presencia el secuestro de su hermano . Tras 19 días de espera , David finalmente regresa a casa, pero hay un problema: no recuerda absolutamente nada de lo ocurrido durante su desaparición .

A partir de ese momento, Mario empieza a notar extraños cambios en la personalidad y el comportamiento de su hermano. Sus actitudes, gestos y reacciones ya no parecen los mismos, lo que despierta en él una sospecha cada vez más perturbadora: la persona que volvió a casa podría no ser su verdadero hermano.

La película estará disponible en la plataforma de streaming Max, a partir del sábado 7 de marzo.

Tráiler de "Reversión"

Elenco de "Reversión"

"Reversión" es un proyecto de Forgotten 1 Entertainment SL y ARDE Producciones, junto a AF Films, Ebribari Audiovisual y EMedia Canary Project. La dirección está a cargo de Jacob Santana, conocido por su trabajo en la serie Las Pelotaris y en Los hombres de Paco.

El film está protagonizado por Jaime Lorente, quien interpreta a Mario y es reconocido por sus papeles en La Casa de Papel y la película Tin & Tina. A su lado actúa Manu Vega, que da vida a David y participó en producciones como Lobo feroz.

El elenco se completa con figuras destacadas como Belén Rueda, Fernando Cayo, Jonathan “Maravilla” Alonso, Manny Pérez y Eva Llorach, entre otros actores que forman parte de este thriller psicológico.