27 de agosto 2025 - 14:46

La película de Marvel "Thunderbolts*" ya está disponible en Disney+

La película es dirigida por Jake Schreier y producida por Kevin Feige.

El nuevo grupo de héroes de Marvel llega al streaming.

El nuevo grupo de héroes de Marvel llega al streaming. 

Thunderbolts*, la película de Marvel Studios ya esta disponible en Disney+.

La película está protagonizada por Florence Pugh, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Olga Kurylenko, Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer, Wendell Pierce, con David Harbour, Hannah John-Kamen y Julia Louis-Dreyfus.

La película presenta a un equipo poco convencional de antihéroes integrado por Yelena Belova, Bucky Barnes, Guardián Rojo, Fantasma, Taskmaster y John Walker. Tras verse atrapados en una trampa mortal tendida por Valentina Allegra de Fontaine, estos desilusionados inadaptados deben embarcarse en una peligrosa misión que los obligará a enfrentarse a los rincones más oscuros de sus pasados y a Sentry, una nueva gran amenaza. ¿Este grupo disfuncional se dividirá, o encontrará la redención y se unirá como algo mucho más grande antes de que sea demasiado tarde?

Thunderbolts_ _ Tráiler Oficial _ Subtitulado.mp4

Thunderbolts* es dirigida por Jake Schreier y producida por Kevin Feige. Louis D’Esposito, Brian Chapek, y Jason Tamez son productores ejecutivos. El guion fue escrito por Eric Pearson y Joanna Calo, y la historia es de Eric Pearson.

Thunderbolts* de Marvel Studios esta disponible en Disney+ desde hoy 27 de agosto.

