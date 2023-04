La película de Super Mario Bros. asegura el éxito del cine de videojuegos

Ya no quedan dudas: los videojuegos viven una época de oro con sus adaptaciones al cine y a las series. Atrás quedaron los años de películas caricaturescas de Mortal Kombat o Resident Evil. Y si en los últimos años producciones como Detective Pikachu, Sonic, o The Last Of Us fueron subiendo la vara, la película de Super Mario Bros. la rompe.