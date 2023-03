Por qué The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom es el videojuego más anticipado del año

Entre los videojuegos más esperados del 2023 hay clásicos renovados como Resident Evil 4 y grandes apuestas como Starfield , pero también está el regreso de una de las franquicias más icónicas: The Legend of Zelda . A menos de dos meses del lanzamiento de "Tears of The Kingdom", Nintendo reveló 10 minutos del videojuego que presentan mecánicas de ingenio y creatividad que podrían, otra vez, renovar la industria del gaming.

The Legend Of Zelda: Tears of The Kingdom se lanza para Nintendo Switch el próximo 12 de mayo.

En el video, Eiji Aonuma, productor de la franquicia The Legend of Zelda , juega distintos segmentos del próximo título para poner a prueba las novedades que este tendrá con respecto a su antecesor, Breath of The Wild de 2017. Ese juego renovó la industria con la libertad que le daba a los jugadores en un mundo abierto con leyes físicas propias y lleno de posibilidades de exploración, desafíos y batallas.

Ahora, Tears of The Kingdom, su secuela oficial , hará lo propio sumando cuatro nuevas habilidades: Recall, Ascend, Fuse y Ultrahand . Estas últimas dos resultan las más llamativas porque cambian la forma en la que el jugador se relaciona con el ambiente y los objetos. En el nuevo juego se podrán fusionar objetos para crear nuevas armas con distintas habilidades y hasta medios de transporte dentro del mundo.

El trailer lo comprueba uniendo, por ejemplo, un palo a una roca para crear un arma con mayor durabilidad y fuerza para enfrentarse a enemigos. También se pueden combinar armas para mejorar algunas de sus características o agregarle un objeto, por ejemplo a una flecha, para que tenga un efecto especial como congelar enemigos.

Lo mismo cuenta para la creación de nuevos medios de transporte. En el video vemos como al unir unos troncos y unas hélices especiales se puede crear una lancha a motor. Los tráiles previos nos mostraron que la extensión de esta habilidad dará la chance de armar globos o hasta aeronaves.

Esto representa una expansión inmensa sobre la capacidad y creatividad que los jugadores tendrán para superar los distintos desafíos que presenta la narrativa del videojuego (de lo cual aún se sabe muy poco) o simplemente de utilizar el ambiente para experimentar y probar donde están los límites.

La adición de estas mecánicas está ciertamente inspirada en lo que ya hicieron los fanáticos con Breath of The Wild. A seis años de su lanzamiento, todavía hoy se siguen cargando en YouTube videos con nuevos descubrimientos de cómo utilizar la física para "romper" el juego.

El mismo Aonuma incitó a los jugadores a llevar su inventiva al extremo con Tears of The Kingdom al expresar: "Seguramente estén pensando que 'si podés hacer esto, tal vez puedas hacer esto otro'. En este juego, hay muchísimas cosas que hacer con solo pensar lo que es posible".

Desde 2017, The Legend of Zelda: Breath Of The Wild revolucionó el mundo de los videojuegos demostrando las verdaderas posibilidades de un juego de "mundo abierto": ir al rincón del mundo que quisieras sin paredes que te bloquearan tu camino, solo delimitado por tus habilidades; un sistema de física que responde a una lógica comprensible y apta a la experimentación y un set de habilidades que te permiten alterar esas condiciones de distintas formas. Todo, enmarcado en un mundo abismalmente expansivo y una historia atrapante, ambos elementos que el jugador puede descubrir a su propio ritmo.

Mucho de esto sirvió de inspiración para incontables videojuegos desde entonces. El más relevante, sin duda, es Elden Ring, que ganó el premio al videojuego del año en diciembre de 2022.

Aunque los jugadores tenían su escepticismo sobre si Tears of The Kingdom podrá superar a su antecesor y no quedar como "más de lo mismo", estas nuevas mecánicas son una primera promesa de las formas en las que el nuevo juego podría replicar el suceso de Breath of The Wild. En solo 10 minutos, Nintendo removió las dudas que cualquiera podía tener para probar el videojuego, ¿pero será suficiente para volver a sacudir la industria?