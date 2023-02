Nintendo reveló sus lanzamientos de la primera mitad de 2023

Tears of The Kingdom, la secuela del videojuego revolucionario Breath of The Wild (2017) llegará el próximo 12 de mayo. En esta Nintendo Direct se presentó un nuevo trailer y se informó que ya se puede precomprar el juego y su version de lujo. Una noticia que cayó con amargura es que este será el primer título que Nintendo va a cobrar u$s70, sumandose así a la tendencia de la industría del gaming de aumentar el precio sus títulos más caros.