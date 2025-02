La protagonista de Emilia Pérez se disculpó, pero atacó a sus detractores: "Han conseguido manchar mi existencia"

"Ellos ya ganaron, han conseguido su objetivo, manchar, con mentiras o cosas sacadas de contexto mi existencia. Cualquiera que me conozca sabe que no soy racista", escribió Karla Sofía Gascón.

Zoe Saldaña , coprotagonista de la película, también comentó sobre el tema: "Me pone muy triste porque no apoyo y no tolero ninguna retórica negativa hacia personas de ningún grupo. Solo puedo dar fe de la experiencia que tuve con todos y cada uno de los individuos que formaron parte de esta película, y mi experiencia y mis interacciones con ellos fueron sobre inclusión, colaboración y equidad racial, cultural y de género. Y simplemente me entristece ".

Asimismo, lo de Gascón no es lo único que afectará la campaña de la película para los Oscar, donde posee un total de 13 nominaciones, ya que el director francés Jacques Audiard fue criticado por decir que el español es el idioma de "los pobres y los migrantes" y por no investigar la historia mexicana antes de hacer la película, sobre un jefe de un cártel mexicano que aspira a retirarse y hacer una transición.

Un gran porcentaje de la crítica tiene inclinaciones muy favorables hacia la película, algo que no ocurre en el sector de la audiencia. El largometraje es duramente criticado en México, donde se proyecta con salas vacías, y además es objeto de burla en redes sociales, particularmente por la actuación de Selena Gómez, quien ofrece una paupérrima práctica del español en varias escenas.

El comunicado de Gascón: "Todos pueden cambiar para mejor"

Gascón comenzó la publicación de disculpas realizando un paralelismo con la aclamada -por la crítica- película de la cual formó parte: "Cómo pasó con Emilia Pérez: Todos pueden cambiar para mejor, incluyéndome a mí".

"Lo primero que me gustaría hacer es pedir mis disculpas más sinceras a todos aquellos que se hayan sentido mal por mi forma de expresarme en cualquier etapa de mi vida. Tengo muchas cosas que aprender en este mundo, las formas son mi defecto principal. La vida me ha enseñado algo que nunca quise aprender: me queda claro que por mucho que tu mensaje sea uno, sin utilizar las palabras correctas, se convierte en otro", comenzó.

Luego, agregó: "He pasado de vivir una vida normal a una vida en lo más alto de mi profesión en tan solo seis meses, ahora mi responsabilidad es muy grande porque mi voz no solo me pertenece a mí sino a muchas personas que se sienten representadas y esperanzadas conmigo".

emilia perez.jpg La película cuenta con las actuaciones de Gascón, Saldaña y Gómez.

En ese sentido, aseguró que se aferró al "budismo de Nichiren" para cambiar "su vida y la de los que me rodean a mejor". Acto seguido, sentenció: "No puedo reparar mis actos del pasado, solo puedo decir que hoy no soy la misma persona que hace 10 o 20 años, que aunque igualmente no había cometido ningún crimen tampoco era perfecta, ni siquiera lo soy ahora. Solo intento aprender y ser mejor persona cada día". Sin embargo, algunos de los tweets son recientes, como por ejemplo del 2020.

El escrito continúa: "Reconozco, entre lagrimas, que ellos ya ganaron, han conseguido su objetivo, manchar, con mentiras o cosas sacadas de contexto mi existencia. Cualquiera que me conozca sabe que no soy racista (se sorprenderán cuando descubran que una de las personas más importantes en mi vida actual y que más quiero es musulmana) ni ninguna de las cosas por las que me han juzgado y condenado sin juicio y sin opción a explicar su verdadera intención; siempre he luchado por una sociedad más justa y por un mundo de libertad, de paz y de amor. Jamás apoyaré las guerras, el extremismo religioso o la opresión de las razas y los pueblos".

"Han creado post como si fuera yo insultado hasta a mis compañeras, cosas que escribí para glorificar como si fueran críticas, chistes como si fueran realidad, palabras que sin el trasfondo solo parecen odio. Todo con tal de que no gane nada y me hunda", comentó sobre el contexto de sus publicaciones.

"Mi madre me dijo ayer algo hermoso: me importa bien poco que ganes nada, solo quiero que estés bien y no te hagan daño", cerró.

A partir de que se conocieran dichos comentarios, Gascón había emitido un comunicado el jueves a través de Netflix , en el que dijo: "Quiero reconocer la conversación en torno a mis publicaciones pasadas en las redes sociales que han causado dolor. Como alguien en una comunidad marginada, conozco este sufrimiento demasiado bien y lo siento profundamente por aquellos a quienes he causado dolor. Toda mi vida he luchado por un mundo mejor. Creo que la luz siempre triunfará sobre la oscuridad".