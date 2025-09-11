De cuánto es la fortuna de Lana del Rey, una de las artistas indie más influyentes de la decada del 2010

Es una referente musical a nivel mundial que marcó tendencia en la industria y es la inspiración de cantantes como Billie Eilish, Charli XCX y The Weekend.

La famosa cantante es una referente en el pop alternativo y una inpiración para los principales artistas de hoy en día.

Lana Del Rey se convirtió en un fenómeno cultural que traspasó la música para instalarse en la moda, el cine y la estética de toda una generación. Sus looks más icónicos inspirados por el glamour vintage y letras melancólicas la posicionaron como una figura esencial del pop alternativo en todo el mundo.

Además de su inconfundible estilo artístico, la cantante estadounidense construyó una gran fortuna gracias a su música , giras y proyectos personales . Esa combinación la llevó a acumular un patrimonio millonario que hoy la ubica entre las artistas más poderosas del sector, a tal punto que asegura que dejó de hacer música por dinero y solo lo hace por placer.

Su verdadero nombre es Elizabeth Woolridge Grant y nació en Nueva York el 21 de junio de 1985, creció en Lake Placid y comenzó a escribir canciones mientras estudiaba filosofía en la Universidad de Fordham. Ella pasó por distintos nombres artísticos hasta encontrar su identidad definitiva como Lana Del Rey .

En 2011 su carrera cambió para siempre con el lanzamiento en YouTube de “ Video Games ”, un video casero que rápidamente llamó la atención global. Un año después lanzó Born to Die , su primer disco con un sello importante, que lideró rankings en 11 países y superó millones de copias vendidas . Desde entonces, creó álbumes exitosos, bandas sonoras de películas, colaboraciones con marcas y giras multitudinarias.

En su vida privada, Lana mantuvo un perfil muy reservado. En 2024 se casó con Jeremy Dufrene, un guía turístico de Luisiana, en una ceremonia muy chica y para nada lujosa en un pantano, lo que no sorprendió a sus mayores fans, que la conocen por ser misteriosa y hacer cosas inesperadas.

Patrimonio de Lana del Rey

Para 2025, la fortuna de Lana Del Rey se estima en alrededor de 60 millones de dólares. Esa gran cantidad viene de ventas y reproducciones digitales, conciertos con entradas premium, participación en festivales internacionales y contratos publicitarios. También obtiene ingresos por licencias musicales para cine y televisión, con canciones como “Young and Beautiful” o “Season of the Witch” que fueron parte del soundtrack de películas famosas.

Parte de su riqueza se invierte en propiedades y proyectos creativos. Tiene terrenos en Beverly Hills adquiridos por más de 10 millones de dólares y residencias en zonas exclusivas como Malibú y Echo Park. Además financia libros de poesía, cortometrajes y clips musicales para conservar su control artístico y económico.

Aunque es multimillonaria, Lana mantiene un estilo de vida bastante discreto y canaliza buena parte de sus ganancias hacia producciones ambiciosas y bienes raíces.