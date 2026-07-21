El encuentro de Vicky Xipolitakis con Tom Cruise en la Copa del Mundo

Ambos posaron muy alegres antes de la Final. También se cruzó con otras celebridades que brindaron el show de cierre de la Copa.

Un encuentro insólito tuvo lugar en el Mundial 2026 , más precisamente durante la final entre la Argentina y España, cuando la actriz y mediática Victoria Xipolitakis se cruzó con el actor Tom Cruise . El cruce fue compartido por la argentina en sus redes, donde se los vio muy sonrientes antes de que comenzara el último partido de la Copa 2026.

Previo al comienzo del partido, una serie de artistas brindaron un show de inicio, entre los que estuvieron Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger , que presentaron la canción oficial de la FIFA "Desire" , para luego darle lugar al propio Tom Cruise.

Al respecto, la argentina compartió un carrusel en Instagram donde recopiló varios momentos de su estadía en EEUU para acompañar a la Selección.

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Tom Cruise lanza dos adelantos de su nueva película "Digger" en la ceremonia de clausura del Mundial 2026

Tom Cruise es una de las estrellas que participó este domingo en la ceremonia de clausura de la Copa del Mundo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. En la antesala de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, Tom Cruise volvió a captar la atención con una nueva campaña promocional de "Digger", la película dirigida por el mexicano Alejandro González Iñárritu que llegará a los cines a fines de septiembre.

En el video, el actor aparece completamente transformado en Digger Rockwell, un excéntrico magnate petrolero, y realiza una serie de espectaculares maniobras con una pelota de fútbol que desafían las leyes de la física. La secuencia culmina con el balón convirtiéndose simbólicamente en el planeta Tierra, una referencia al argumento de la película y al desmedido ego de su personaje.

Durante el clip, Cruise también menciona a algunas de las máximas leyendas del fútbol mundial, como Pelé, Diego Maradona, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, en un discurso que mezcla humor, ambición y referencias al deporte más popular del planeta. La campaña fue lanzada especialmente para coincidir con el fin de semana de la final del Mundial y potenciar la expectativa por el estreno del film.