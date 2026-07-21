Furia contra Niall Horan por apoyar un posteo que decía "Las Malvinas son españolas": la explicación del cantante

El exintegrante de One Direction quedó en el centro de las críticas por su interacción con una publicación contra Argentina tras la final del Mundial 2026.

Niall Horan quedó en el centro de las críticas por su polémica interacción en redes sociales.

El cantante irlandés Niall Horan quedó envuelto en una polémica luego de darle “me gusta” a una publicación contra Argentina tras la derrota de la Selección ante España en la final del Mundial 2026.

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Usuarios de las redes sociales advirtieron que el exintegrante de One Direction había interactuado con una imagen de la bandera española que incluía la frase “Las Malvinas son españolas” .

El episodio protagonizado por Horan se sumó a una serie de publicaciones contra Argentina que circularon durante y después del Mundial 2026. Actores, músicos, influencers y marcas internacionales celebraron la derrota de la Selección y, en algunos casos, difundieron mensajes que excedieron la rivalidad futbolística.

Una de las acusaciones más fuertes provino de Samuel L. Jackson , quien compartió una historia en la que se calificaba a Argentina como uno de los países “más racistas del mundo”. Pedro Pascal , en tanto, dio “me gusta” a publicaciones similares.

También generó repercusión Rosalía , quien reposteó un video de Mía Khalifa contra el seleccionado argentino. La publicación provocó el enojo de sus fanáticos locales a pocos días de sus presentaciones en Buenos Aires.

A la lista se sumaron artistas como Patti Smith, Farruko, Ellie Goulding, Zara Larsson, Troye Sivan y Lauren Jauregui, además de creadores de contenido como Ibai Llanos, El Xocas y MrBeast. En las redes sociales, usuarios argentinos recopilaron esas intervenciones en una denominada “lista negra” de figuras que festejaron el triunfo de España o difundieron mensajes contra el país.

El reclamo de los fanáticos argentinos de Niall Horan

Ante la repercusión, la cuenta oficial del club de fanáticos de Horan en Argentina difundió un comunicado para manifestar su malestar por la interacción del artista.

“Viendo que las cosas van de mal en peor, nos vemos en la obligación, como argentinas, de hablar de la ola de odio masiva que nos está llegando como país y como ciudadanos a raíz de las mentiras que se inventaron en torno al Mundial”, expresaron.

Además, lamentaron que el cantante apareciera vinculado con una publicación que incluía un mensaje sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

“De corazón esperamos que haya sido un error, porque es un tema que como argentinos nos afecta más allá de un Mundial”, concluyeron.

La explicación de Niall Horan

Luego de que el comunicado llegara hasta el artista, Horan respondió que su interacción había sido un “error honesto” y aseguró que no recordaba haber visto la publicación.

“De verdad, ni siquiera me di cuenta de que había dado ‘me gusta’ al post y ni siquiera recuerdo haberlo visto. No siento nada más que amor por Argentina y por todos mis fans de allí”, escribió.

honest mistake . truly didn’t even realise id liked the post and don’t even remember seeing it. i have nothing but love for argentina and all my fans there. — Niall Horan (@NiallOfficial) July 21, 2026

La explicación, sin embargo, no conformó a todos sus seguidores. Algunos usuarios cuestionaron que el cantante no formulara una disculpa directa y consideraron poco creíble que hubiera interactuado con la imagen sin advertir su contenido.

“Ni siquiera me di cuenta de que le di ‘me gusta’. Dale, hermano, somos pocos y nos conocemos mucho; acá con excusas baratas no compramos”, escribió una usuaria.

El episodio se produjo en medio de las críticas contra distintas figuras internacionales que, luego de la final del Mundial, compartieron publicaciones consideradas ofensivas hacia Argentina.