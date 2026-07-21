Prime Video sumó a su catálogo una intensa película de acción protagonizado por Jason Statham + Agregar ámbito en









Un thriller cargado de tensión y enfrentamientos directos llegó a la plataforma con una propuesta ideal para quienes disfrutan del cine de alto impacto.

Una producción ambientada en un lugar aislado pone a prueba a un hombre dispuesto a todo. Magnific

Durante los últimos años, Jason Statham se consolidó como uno de los grandes referentes del cine de acción. Su presencia suele ser garantía de persecuciones, peleas coreografiadas y personajes que enfrentan situaciones límite. Ahora, una de sus producciones más recientes desembarcó en Prime Video para ampliar el catálogo de la plataforma.

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La película apuesta por una fórmula conocida, aunque efectiva: un protagonista con un pasado complejo que busca mantener un perfil bajo hasta que un hecho inesperado lo obliga a volver al combate. Con una narración que prioriza el ritmo y escenas de acción constantes, el film apunta especialmente a quienes disfrutan de las historias de supervivencia.

La historia combina suspenso, combates cuerpo a cuerpo y un conflicto que escala minuto a minuto. Prime Video La producción combina momentos de suspenso con enfrentamientos físicos y un escenario que juega un papel clave en el desarrollo de la trama. Si bien responde a varios códigos clásicos del género, también incorpora algunos giros que mantienen la tensión hasta el desenlace.

De qué trata El guardián: Último refugio El último guardián sigue la historia de Michael Mason, un exasesino del gobierno británico y exoperativo de élite del MI6 que vive recluido en una isla frente a la costa de Escocia intentando dejar atrás su pasado y mantenerse prófugo de su antigua agencia.

Su rutina cambia por completo cuando Jessie, una joven local que le lleva provisiones semanalmente, queda varada en la isla tras una tormenta. Al viajar a tierra firme para ayudarla, Michael atrae accidentalmente la atención de su antiguo jefe, quien envía a un equipo de mercenarios y a su principal asesino para eliminarlo de una vez por todas.

El reconocido actor británico vuelve a uno de los géneros que marcaron su carrera. Prime Video A partir de ese momento comienza una intensa huida y enfrentamiento contra una red de agentes y asesinos cada vez más peligrosa. Mientras intenta proteger la vida de Jessie a toda costa, Michael se ve obligado a desatar sus letales habilidades para neutralizar a sus perseguidores y poner fin a la amenaza de su vieja agencia. Prime Video: tráiler de El guardián: Último refugio Prime Video: elenco de El guardián: Último refugio Jason Statham como Michael Mason

Bodhi Rae Breathnach como Jessie

Bill Nighy como Manafort

Naomi Ackie como Roberta

Daniel Mays como Arthur Booth

Celine Buckens como Maddison