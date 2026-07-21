Existen ciertas películas que logran arrasar sin la necesidad de una campaña de promoción, como el caso de un proyecto que recorrió importantes festivales internacionales y consiguió una recepción muy positiva por parte de la prensa antes de llegar a la plataforma de HBO Max.
Dura 100 minutos y fue la gran sorpresa del 2025: la película que sumó HBO Max y recomienda la crítica
Una producción hecha por un reconocido director y con actores de primer nivel llegó al catálogo y no te la podés perder.
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Con una duración de 100 minutos, este estreno cuenta con una historia profunda, un guion impecable y actuaciones dignas de un premio. Ahora que forma parte del streaming, es una de las opciones más recomendadas para quienes buscan terminar el día viendo un drama diferente.
De qué trata Luna Azul
"Luna Azul" es un drama dirigido por Richard Linklater, cineasta reconocido por títulos como "Boyhood" y la trilogía "Antes del amanecer". La película se estrenó durante la Berlinale 2025 y luego pasó por festivales como Telluride, Toronto y Nueva York, donde recibió elogios de la crítica.
La historia se desarrolla durante una sola noche, el 31 de marzo de 1943, en el tradicional bar Sardi's, ubicado en Nueva York. Ahí se ecnuentra Lorenz Hart, un célebre compositor y letrista estadounidense, mientras en otro lugar de la ciudad se celebra el estreno de Oklahoma!, el nuevo musical de quien fue su histórico socio creativo, Richard Rodgers.
En vez de ir a la función, Hart decide quedarse en el bar acompañado por una copa y una serie de conversaciones que sacan a la luz sus pensamientos, frustraciones y recuerdos. A medida que transcurren las horas, distintos personajes ingresan al lugar y cada charla permite descubrir nuevas facetas de un artista que siente que fue dejado de lado mientras el mundo sigue.
Ethan Hawke encarna al protagonista con una interpretación por la que recibió una nominación al SAG Award, uno de los premios más importantes otorgados por el Sindicato de Actores de Estados Unidos. La crítica internacional también destacó el trabajo de Margaret Qualley, quien interpreta a Elizabeth, una chica que admira al compositor.
HBO Max: tráiler de Luna Azul
HBO Max: elenco de Luna Azul
- Ethan Hawke como Lorenz Hart
- Margaret Qualley como Elizabeth
- Bobby Cannavale como el barman
- Andrew Scott como Richard Rodgers