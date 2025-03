La respuesta de Millie Bobby Brown a los periodistas que la critican por su apariencia: "Me niego a disculparme por crecer"

Luego enumeró los artículos y sus autores, y agregó que el artículo de Bethan Edwards que citaba a Matt Lucas estaba "amplificando un insulto en lugar de cuestionar por qué un hombre adulto se burla de la apariencia de una mujer joven".

“Esto no es periodismo, es acoso. El hecho de que escritores adultos pasen el tiempo diseccionando mi rostro, mi cuerpo, mis elecciones, es inquietante. ¿El hecho de que algunos de estos artículos estén escritos por mujeres? Peor aún”, continuó. “Siempre hablamos de apoyar y animar a las mujeres jóvenes, pero cuando llega el momento, parece más fácil destrozarlas para conseguir clics”.

“La gente desilusionada no puede soportar ver a una niña convertirse en una mujer en sus propios términos, no en los de ellos. Me niego a disculparme por haber crecido. Me niego a hacerme más pequeña para cumplir con las expectativas poco realistas de la gente que no puede soportar ver a una niña convertirse en mujer. No me avergonzarán por mi apariencia, por cómo me visto o por cómo me presento”, dijo Brown.

“Nos hemos convertido en una sociedad en la que es mucho más fácil criticar que hacer un cumplido. ¿Por qué la reacción instintiva es decir algo horrible en lugar de decir algo agradable? Si eso es un problema para ti, me pregunto: ¿qué es lo que te hace sentir tan incómoda? Hagámoslo mejor. No solo por mí, sino por todas las niñas que merecen crecer sin miedo a que las destrocen por el simple hecho de existir”, concluyó.