Millie Bobby Brown habló sobre la posibilidad de interpretar a Britney Spears en una película biográfica

Sin embargo, Spears se apresuró a rechazar la idea. “He oído hablar de gente que quiere hacer películas sobre mi vida… ¡Amigo, no estoy muerta!”, escribió la cantante.

Durante una nueva entrevista con Access Hollywood , Brown revisó la idea de asumir el papel de la estrella de 'Toxic'.

“Es un icono absoluto. No hay nada que me guste más que ser parte de su historia”, dijo. “Pero esa es su historia y apoyo plenamente que ella le dé vida a su historia como ella quiera”.

Qué se sabe sobre la película biográfica sobre Britney Spears

El verano pasado, Universal Pictures anunció que las memorias más vendidas de Spears en 2023, The Woman In Me, servirían como base para una nueva película biográfica sobre la estrella del pop , con Jon M. Chu (Wicked, In The Heights, Crazy Rich Asians) como director.

Chu dijo más tarde que había dejado entrever que tenía una “concepción inicial” de la historia que contaría la próxima película. “Creo que tiene mucho que ver con cómo tratamos a la gente, a los jóvenes, a las estrellas que creemos que nos pertenecen, a las mujeres, a las madres”, dijo.

El cineasta agregó: “No puedo hablar mucho sobre la historia de Britney, excepto que he sido fan de Britney durante muchos años […] Ella representa a una generación de personas que crecieron en los años 2000 y finales de los 90, y tiene una historia que merece ser contada adecuadamente. Hay mucho sobre nosotros en ella”.

El libro en que se basará la película contiene numerosas revelaciones en su sincera discusión sobre la carrera de Spears, sus relaciones, sus 13 años de tutela y su vida personal. Una de las más significativas fue que abortó mientras salía con Justin Timberlake entre 1998 y 2002 porque él pensaba que "no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas" y que éramos "demasiado jóvenes".

La controvertida tutela de Spears finalizó en noviembre de 2021. Su padre, Jamie, había sido suspendido de su función como su tutor por un juez a principios de ese año.