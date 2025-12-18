¿Vuelven? Perry Farrell se disculpó con sus compañeros de Jane's Addiction tras la pelea durante un show

En septiembre de 2024, Farrell se peleó con el guitarrista Dave Navarro durante un concierto en Boston, como parte de su regreso con la formación original de la banda.

Perry Farrell se disculpó por iniciar el altercado físico en el escenario el año pasado que puso fin a Jane's Addiction , y los miembros restantes Dave Navarro , Eric Avery y Stephen Perkins dijeron que "se han reunido una última vez para resolver nuestras diferencias".

En septiembre de 2024, Farrell se peleó con el guitarrista Dave Navarro durante un concierto en Boston, como parte de su regreso con la formación original de la banda. El altercado provocó el final prematuro del concierto y la cancelación de la gira, lo que provocó un receso de la banda.

Los demás miembros de Jane's Addiction presentaron entonces una demanda de 10 millones de dólares contra Farrell por agresión, lesiones, infligir intencionalmente angustia emocional, negligencia, incumplimiento del deber fiduciario e incumplimiento de contrato. Farrell respondió con una demanda propia, negando todas y cada una de las acusaciones.

Ahora, en un mensaje publicado tanto en la cuenta de Instagram de Farrell como en la de la banda, Farrell ha emitido una disculpa formal por lo sucedido.

"A todos en Boston y en todo el mundo. Quisiera hablar sobre lo que sucedió en el escenario el año pasado. Lo he reflexionado y sé que no me comporté como debía. Pido disculpas a nuestros asistentes y a mis compañeros de banda por haber perdido los estribos y por interrumpir el espectáculo" —comenzó Farrell.

"Jane's Addiction ha sido el centro de mi vida durante décadas. La banda, las canciones, los mecenas y el impacto que hemos tenido en la música y la cultura significan más para mí que cualquier palabra que pudiera escribir.

Mi objetivo siempre ha sido ofrecer a nuestro público el mejor espectáculo posible, algo real, honesto y positivo. En Boston, no lo logramos, y lamento profundamente a todos los afectados.

Desde el fondo de mi corazón, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su continuo amor y apoyo. Perry Farrell"

Jane's Addiction también compartió su propio mensaje: "Nos gustaría aclarar los hechos relacionados con la cancelación de la gira después del concierto en Boston en septiembre de 2024", comenzaron.

“Después de ese espectáculo, sin avisarle a Perry, determinamos unilateralmente que sería mejor no continuar la gira e hicimos declaraciones inexactas sobre la salud mental de Perry, lo cual lamentamos.

Hoy estamos aquí para anunciar que nos hemos reunido una última vez para resolver nuestras diferencias, para que el legado de Jane's Addiction siga siendo el trabajo que los cuatro creamos juntos.

Ahora miramos hacia el futuro con ilusión, mientras emprendemos nuestros proyectos musicales y creativos por separado. Jane's Addiction vivirá para siempre en nuestros corazones. Estamos orgullosos de la música que creamos juntos.

Ustedes, los fanáticos, son nuestro alma y siempre los apreciaremos”.