Los hijos de Rob Reiner, Romy y Jake, hablaron sobre la muerte de sus padres: "Un dolor inimaginable"

El reconocido director y su esposa Michele fueron asesinados el domingo, su hijo Nick fue detenido y es el principal sospechoso del caso.

Jake y Romy Reiner junto a sus padres.

Jake y Romy Reiner, dos de los hijos compartidos por Rob Reiner y Michele Singer Reiner, compartieron una declaración a raíz del asesinato de sus padres.

"Las palabras no alcanzan para describir el dolor inimaginable que sentimos a cada momento del día", declararon los hermanos en un comunicado compartido con el porta People. "La terrible y devastadora pérdida de nuestros padres, Rob y Michele Reiner, es algo que nadie debería experimentar jamás. No eran solo nuestros padres; eran nuestros mejores amigos".

"Agradecemos las muestras de condolencias, amabilidad y apoyo que hemos recibido no solo de familiares y amigos, sino también de personas de todos los ámbitos", continúa el comunicado. "Pedimos respeto y privacidad, que se moderen las especulaciones con compasión y humanidad, y que nuestros padres sean recordados por la increíble vida que vivieron y el amor que brindaron".

Nick Reiner fue acusado de asesinar a sus padres Nick Reiner, el otro hijo de Rob y Michele, fue acusado de dos cargos de asesinato en primer grado por apuñalar fatalmente a sus padres, quienes fueron asesinados en su casa de Los Ángeles durante las primeras horas de la mañana del domingo 14 de diciembre, según dijo la Oficina del Fiscal de Distrito de Los Ángeles.

Según la fiscalía, si es declarado culpable, el joven Reiner podría enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. También podría enfrentarse a la pena de muerte.

Aunque es poco común e improbable en California, la pena de muerte es una posibilidad debido a las "circunstancias especiales" de múltiples asesinatos que la fiscalía ha añadido a las acusaciones. Los cargos están en proceso de presentación, y Nick podría comparecer ante el juez esta tarde o el miércoles. Nick Reiner, de 32 años, tiene una larga y pública historia de adicción y batallas contra el abuso de sustancias, como se hizo evidente en la película Being Charlie de 2015 que Nick hizo junto a su padre.

