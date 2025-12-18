Lo distinguieron con el premio Yale Legend in Leadership y es el CEO de una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo

Se trata del CEO de Motorola Solutions, una de las empresas que resultó la división de la compañía, una decisión estratégica.

Es uno de los ejecutivos más influyentes del sector tecnológico a nivel global. Al frente de Motorola Solutions , su gestión se caracteriza por una visión estratégica orientada a la innovación, la transformación empresarial y el desarrollo de tecnologías clave para la seguridad y las comunicaciones críticas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Se trata de Greg Brown , cuyo liderazgo y capacidad para anticipar cambios en la industria lo llevaron a ser reconocido en distintos rankings internacionales, entre ellos el de “Líderes innovadores”, donde obtuvo un lugar destacado en 2019, y el más reciente reconocimiento “Yale Legend in Leadership”.

Gregory Q. Brown es un empresario originario de Estados Unidos , conocido por ser el CEO y presidente de Motorola Solutions desde el 2008. Se licenció en Economía en la Universidad de Rutgers, una formación que le permitiría tener una mirada estratégica y financiera en su carrera corporativa. Antes de entrar a trabajar en Motorola, ganó experiencia en otras empresas vinculadas a la telecomunicación y tecnología.

Brown asumió el mando en un momento crítico : Motorola atravesaba una de las etapas más complejas de su historia, con pérdidas económicas, una estructura fragmentada y un negocio de telefonía móvil que ya no lograba competir con los nuevos gigantes del mercado. En ese contexto, su liderazgo fue clave para redefinir el rumbo de la empresa.

Greg Brown impulsó una reorganización profunda, que culminó en 2011 con la división de la histórica Motorola en dos compañías independientes. Bajo su gestión, Motorola Solutions dejó de ser una empresa asociada al pasado de la telefonía, para convertirse en un actor central en el ecosistema de seguridad global.

En 2025, Brown es considerado uno de los CEOs con mayor permanencia en el cargo dentro de la industria tecnológica estadounidense, y su trayectoria suele citarse como ejemplo de cómo transformar una empresa histórica sin perder identidad. Este mismo año fue distinguido con el Yale Legend in Leadership Award, un reconocimiento que destaca su impacto empresarial y su visión estratégica a lo largo del tiempo.

Greg brown

Por qué se dividió la compañía

La empresa original, Motorola, Inc., se dividió en dos compañías separadas en 2011:

Motorola Mobility , que quedó enfocada en dispositivos móviles.

Motorola Solutions, centrada en comunicaciones críticas, seguridad y tecnologías empresariales.

La separación se hizo porque el negocio de teléfonos móviles estaba perdiendo dinero y necesitaba un enfoque distinto al del resto de las operaciones tecnológicas y de seguridad. Greg Brown lideró esta escisión para proteger y fortalecer la parte más estable y rentable del negocio, dejando que el segmento móvil siguiera su propio camino. Más tarde, la parte de Motorola Mobility fue adquirida por Google y luego pasó a Lenovo

De cuánto es la fortuna de Greg Brown

Greg Brown, CEO de Motorola Solutions tiene un patrimonio neto de 1,3 mil millones de dólares según Forbes. Greg Brown fue reconocido en 2019 dentro del ranking “Líderes innovadores”, donde ocupó el puesto número 79, una distinción que destacó su rol al frente de Motorola Solutions y su capacidad para liderar procesos de transformación e innovación estratégica en una compañía histórica del sector tecnológico.

Brown ganó cientos de millones de dólares mediante la venta de acciones e incentivos, según Forbes. Además, sigue siendo uno de los ejecutivos multimillonarios más destacados entre los CEOs que construyeron su riqueza principalmente trabajando para otros, no fundando una empresa propia.