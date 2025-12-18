La muerte de Rob Reiner: revelaron la causa oficial del deceso del director y su esposa

Nick Reiner se encuentra tras las rejas en el centro de Los Ángeles tras ser arrestado y procesado por asesinato por el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Rob Reiner y Michele Reiner murieron el 14 de diciembre por “múltiples lesiones por fuerza cortante”, según el médico forense del condado de Los Ángeles.

El informe oficial coincide con la información del día del fallecimiento de la pareja y con las declaraciones de las fuerzas del orden y la Fiscalía del Condado de Los Ángeles. Sin citar otras causas de muerte para el cineasta de 78 años y su esposa de 68, el informe oficial del médico forense se publica el mismo día en que el hijo menor de los Reiner compareció por primera vez ante el tribunal para enfrentar dos cargos de asesinato en primer grado .

Al señalar que los cuerpos profundamente heridos del director de A Few Good Men y su esposa fotógrafa están "listos para ser liberados", la documentación de la investigadora Jennifer Hertzog y dos médicos forenses adjuntos ubica la causa de la muerte como "homicidio" .

Poniendo fin a las especulaciones sobre cuándo fueron asesinados realmente los Reiners durante el fin de semana, la oficina del médico forense tiene como fecha de muerte el 14 de diciembre de 2025.

Nick Reiner se encuentra tras las rejas en el centro de Los Ángeles tras ser arrestado y procesado por asesinato por el Departamento de Policía de Los Ángeles. La captura del joven Reiner ocurrió pocas horas después de que su hermana Romy descubriera los cuerpos mutilados de sus padres en el dormitorio principal de su casa en Brentwood. Se enfrenta a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o, debido a "circunstancias especiales", incluso a la pena de muerte si es declarado culpable.

En una breve audiencia celebrada el miércoles por la mañana, con su abogado Alan Jackson a su lado, Reiner, de 32 años, quien se encontraba encadenado, no se declaró culpable. Se espera que el coguionista de Being Charlie, quien desde hace tiempo ha luchado abiertamente contra sus problemas de adicción, regrese a la corte el 6 de enero.

También el miércoles, Romy Reiner y Jake, su hermano mayor y el de Nick, emitieron un comunicado lamentando la "horrible y devastadora pérdida de nuestros padres" y explicando que una tragedia así "es algo que nadie debería experimentar jamás". Ante un Hollywood lleno de dolor y conmoción, sus hermanos añadieron sobre Rob y Michele: "No eran solo nuestros padres; eran nuestros mejores amigos".

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) ha declarado que su investigación sobre la muerte de los Reiner sigue en curso, incluso con Nick Reiner acusado. Simultáneamente, el médico forense declara que el caso de Reiner sigue "abierto" y no tendrá un informe final más detallado hasta dentro de al menos 90 días.