Kit Harington habló sobre volver a interpretar a Jon Snow en un futuro proyecto de "Game of Thrones"

Harington fue una de los protagonistas de la serie basada en la novela de George R.R. Martin.

Kit Harington habló sobre la posibilidad de volver a ser parte del universo de Game Of Thrones en el futuro en una nueva entrevista.

Harington habló con el portal Variety sobre su participación en la serie de audiolibros de Harry Potter de Audible, que se estrenó el mes pasado. Presta su voz a Gilderoy Lockhart en La Cámara Secreta , el segundo libro de la serie, que salió en Audible el martes.

Cuando se planteó la posibilidad de un nuevo audiolibro de Game of Throes, dijo sin tapujos que no quería darle voz a su personaje, Jon Snow. "No, por Dios, no. Ni me acerco" , respondió. "Estuve 10 años haciéndolo. Gracias, estoy bien".

Game of Thrones, que se estrenó en HBO en 2011, fue el primer papel importante de Harington en televisión, e interpretó a Snow durante las ocho temporadas que duró la serie. El año pasado, declaró a GQ que "estábamos todos agotados" al final de la serie, explicando que se veía "agotado" en la última temporada.

También declaró al Times que el programa empeoró sus síntomas de TDAH y su consumo de alcohol , algo que, según él, anteriormente había ayudado a controlar. "La gente me trataba como el personaje, un héroe y una buena persona" , dijo. "Pero en mi vida, personalmente, no me sentía así en absoluto. Y eso, creo, me dejó algún tipo de secuela psicológica".

"Bebía mucho. Estaba pasando por la adicción y todo lo que conlleva, ocultando cosas y todo tipo de cosas. Y eso era el polo opuesto del personaje que interpretaba, que no podía mentir".

Kit Harington y los libros de Harry Potter

Mientras tanto, en otra parte de su entrevista con Variety, dijo que planea leerles los libros de Harry Potter a sus hijos; comparte un hijo y una hija, nacidos en 2021 y 2023 respectivamente, con su coprotagonista de Game Of Thrones, Rose Leslie.

"Estoy deseando leerles los libros a mis hijos", dijo. "Van a tener que intentar impedírmelo. Son libros preciosos para que los padres los introduzcan a la lectura y la literatura".

Dijo sobre la serie de libros: "Crecí con ellos. Luego, al crecer, desaparecieron de mi vida por un tiempo. Después los redescubrí gracias a los audiolibros de Stephen Fry. Durante los últimos seis o siete años, me he acostado todas las noches escuchándolos solo en voz alta, y es como una especie de somnífero. Los conozco como la palma de mi mano. Soy un apasionado de los libros".

Sobre su participación en los audiolibros, la describió como "muy sencilla": "Me preguntaron si quería interpretar a Lockhart. Fue un sí rotundo, porque me encanta el personaje".

Añadió: "En cuanto a cameos en una serie, no hay nada más entretenido y divertido que Gilderoy Lockhart. Fue una decisión obvia".

Sobre la nueva serie de HBO, Harington dijo que le "encantaría" estar si se le ofreciera la oportunidad.