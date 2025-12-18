Aseguran que la nieta de Elvis Presley es la madre biológica del hijo menor de John Travolta

La demanda sostiene que la actriz aceptó donar sus óvulos luego de que su madre, Lisa Marie Presley, lo hiciera anteriormente para ayudar a Travolta y su esposa a formar una familia.

Riley Keough , la hija de Danny Keough y Lisa Marie Presley , supuestamente donó sus óvulos a John Travolta y Kelly Preston , quienes luego los usaron para darle la bienvenida a su hijo, Benjamin.

Según revela el portal People, en una demanda presentada por los ex socios comerciales de Priscilla Presley , Brigitte Kruse y Kevin Fialko , contra su hijo, Navarone García , el martes 16 de diciembre, se alega que la actriz de Daisy Jones & The Six , de 36 años, donó sus óvulos a la estrella de Grease , de 71 años, para que él y su difunta esposa pudieran tener a su hijo Benjamin, que ahora tiene 15 años.

En el texto judicial se afirma que Keough habría recibido entre 10.000 y 20.000 dólares, además de un automóvil Jaguar antiguo , como parte del acuerdo.

La demanda sostiene que la actriz aceptó donar sus óvulos luego de que su madre, Lisa Marie Presley, lo hiciera anteriormente para ayudar a Travolta y Preston a formar una familia. Lisa Marie habría tomado esa decisión después de que su entonces esposo, Michael Lockwood , le comentara que la pareja no podía tener hijos propios. Posteriormente, siempre según la acusación, Travolta y Preston habrían decidido no continuar utilizando los óvulos de Lisa Marie debido a su consumo de drogas.

La presentación no aclaró si los óvulos de la fallecida cantante produjeron un hijo para Travolta y Presley.

Según el expediente, Lockwood alegó que Travolta se acercó a la familia nuevamente en 2010, un año después de la trágica muerte de su hijo Jett. El documento judicial indica que Lockwood "afirmó que Travolta necesitaba ayudar a salvar su carrera en medio de acusaciones de agresión sexual contra otros hombres, lo que amenazaba su carrera como actor principal".

Según la denuncia, "Lockwood afirmó que Travolta dijo que ya no quería usar los óvulos de Lisa Marie porque no querían 'óvulos con heroína' y orquestaron un acuerdo, en el que Riley Keough le dio sus óvulos a Travolta, para que Kelly pudiera dar a luz a su hijo, Ben Travolta".

Una disputa por el control del patrimonio Presley

Las declaraciones forman parte de una demanda que originalmente apuntaba a un conflicto económico mayor. Kruse y Fialko modificaron una acción legal inicial por 50 millones de dólares contra Navarone Garcia por incumplimiento de contrato.

La presentación original acusa a Priscilla de fraude en la inducción, incumplimiento de contrato, conversión, apropiación indebida de nombre y imagen, e interferencia intencional con el contrato y ventaja económica prospectiva.

En el texto se señala que tras la muerte de Lisa Marie “toda la familia Presley se lanzó a disputar el control del patrimonio. Y también a exigir pagos, utilizando a los demandantes Kruse y Fialko tanto como negociadores como mediadores”.

La respuesta legal de Priscilla Presley

Frente a la difusión de estos antecedentes, el abogado de Priscilla Presley, Marty Singer, negó categóricamente las acusaciones relacionadas con su nieta. En un comunicado enviado a Us Weekly, el abogado afirmó que Kruse ha “demostrado que no hay un límite demasiado bajo ni una línea ética que no estén dispuestos a cruzar en un intento por causar aún más dolor a Priscilla Presley y a su familia”.

Singer agregó que “estas recientes y escandalosas acusaciones no tienen absolutamente nada que ver con las reclamaciones de este caso”. Y calificó los dichos como “vergonzosos”. Hasta el momento, ni representantes de John Travolta ni de Michael Lockwood han entregado declaraciones públicas sobre el tema.