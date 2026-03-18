Dentro del catálogo de Disney +, las producciones originales siguen creciendo con propuestas pensadas para toda la familia, especialmente aquellas que combinan deporte, emoción y comedia. En ese contexto, la plataforma continúa apostando por historias que ya supieron conquistar al público joven en toda Latinoamérica.
La secuela de una exitosa serie de Disney + que sorprendió con participaciones de estrellas del fútbol
Una de las historias más esperadas por grandes y chicos tiene secuela en la plataforma.
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Recientemente, el servicio sumó una serie que promete convertirse en un éxito inmediato, no solo por su historia sino también por el regreso de personajes muy queridos y la incorporación de nuevas figuras. Además, sorprende con participaciones especiales de reconocidas estrellas del fútbol, lo que eleva aún más el interés de los fanáticos.
Se trata de O11CE: Nueva Generación, la esperada secuela de la popular ficción juvenil centrada en el mundo del fútbol.
De qué trata O11CE: Nueva Generación
La historia retoma la vida de Gabo Moreti varios años después de lo sucedido en las primeras temporadas, cuando regresa desde Europa a su pueblo natal, Álamo Seco. Allí se reencuentra con sus raíces y con el universo futbolístico que marcó su adolescencia, en un contexto completamente renovado.
En esta nueva etapa, el foco está puesto en una generación distinta de jugadores que deben enfrentarse a nuevos desafíos dentro y fuera de la cancha. El mítico equipo de “Los Halcones” atraviesa un momento complicado, y será responsabilidad de los nuevos talentos intentar devolverle la gloria perdida.
A lo largo de la serie, se combinan el drama deportivo, los vínculos personales y el crecimiento de los personajes, mientras conviven figuras históricas con jóvenes promesas. Esta mezcla entre nostalgia y renovación es uno de los grandes atractivos de la producción, sumado a la presencia de figuras del fútbol que aportan realismo y sorpresa a la trama.
Disney+: tráiler de O11CE: Nueva Generación
Disney+: elenco de O11CE: Nueva Generación
- Mariano González (Gabriel “Gabo” Moreti)
- Juan David Penagos (Ricardo “Ricky” Flores)
- Luan Brum (André “Dedé” Duarte)
- Emiliano González (Gael)
- Massimo Pomponio (Benjamín)
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