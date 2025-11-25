HBO Max lanzará en 2026 "Euphoria", "The White Lotus", "Half man", The Pitt" y más

El CEO de HBO, Casey Bloys, se refirió al uso de la IA para generar series: “No creo que sea capaz de generar contenido premium. La IA puede servir al escritor para diez historias con el chat GPT pero no no se puede crear un show complejo y original sin humanos”.

Se presentó hoy el upfront de HBO Max para 2026 y las novedades llegan de la mano de la nueva temporada de la excelente “Euphoria”, la cuarta temporada de “The White Lotus”, la nueva serie del creador de “Bebé Reno”, esta vez sobre dos hermanos con el propio Richard Gadd , un spin off the “The Big Bang Theory”, la comedia negra “DFT. ST. Louis”, con Jason Bateman y David Harobur sobre la crisis de mediana edad donde mediante una app se logran cumplir de los más variados sueños, la segunda de “The Pitt” ganadora de 5 Emmys, la segunda temporada de “Viudas negras, putas y chorras”, con Pilar Gamboa y Malena Pichot y la nueva temporada de “Margarita”, el hit de Cris Morena que llenó 14 Movistar Arena. También se lanza la segunda temporada de “Máxima ” que incluirá la esperada boda en la que sonó Adiós Nonino.

Casey Bloys , CEO de HBO, se refirió a los logros de la compañía que el año pasado se lanzó como Max y este año buscó recuperar la marca HBO Max, nuclea a Warner, Discovery y otras. “HBO estuvo nominado entre 2016 y 2025 a casi 150 ternas para los Emmy, de las cuales ganó 13 en documentales y especiales: 10 en series, 8 en series dramáticas, 4 en comedias y 7 en miniseries”.

Luego de cinco años regresa esta serie que ubica a Rue (Zendaya) ya fuera del secundario y en la búsqueda de inserción laboral y fe en Dios, en un entorno en apariencia limpio. Hasta que recibe la amenaza de unos antiguos dealers con una deuda de dinero y se embarca en un tour de force para intentar pagarles que compromete drogas, prostitución, y un submundo que sube la vara respecto de los riesgos vistos en las temporadas anteriores.

Se confirmó el regreso de esta serie que transcurre en hoteles de lujo con historias que esconden crímenes, pecados y culpables. Se especuló con que sería en la Riviera Francesa pero HBO sólo confirmó su estreno.

Estreno del creador de “Bebé Renó”, Richard Gadd, centrada en la compleja relación de dos hermanos distanciados, Niall (interpretado por Jamie Bell ) y Ruben (interpretado por Gadd ). En cuanto a historias de hermanos este año se vio la increíble “Black Rabbit” con dos Caín y Abel espectaculares. La serie, que se estrena en 2026, abordará la historia de ambos a lo largo de cuatro décadas, desde su adolescencia hasta la adultez, explorando lo que significa ser hombre.

The Pitt

Luego de sus 5 Emmys llega el 12 de enero la segunda temporada del drama hospitalario al estilo de todos los que siguieron a “E.R” pero con el nervio propio de “The bear”.

Viudas negras, putas y chorras

Tras el suceso en Flow y TNT desembarcó en HBO Max y ahora anuncian la segunda temporada de la serie sobre las amigas que fueron viudas negras que drogaban a hombres para robarles en la adolescencia y se reencuentran en la adultez. Volver a juntarse las arrastra a una última misión que las obligará a enfrentar deudas pendientes. Actuaron en la primera Fernanda Callejón, Monna Antonópulos, Marina Bellati, Minerva Casero, Agustina Tremari, Paula Grinszpan, Alan Sabbagh, entre otros.

GOT hasta 2028

Con los desprendimientos de “Game of thrones”, “House of the dragons” y otra surgida de los libros de George R.R. Martin, se ofrecen aventuras a los fans hasta 2028.

Spin off Big Bang Theory

La secuela de esta comedia se llama “Stuart fails University” y tendrá debut este año.

Dominic West & Sienna Miller en War

Ambientada en el mundo elitista de la abogacía londinense, West (“The affair”) encarna a un titán tecnológico Morgan Henderson y Miller como su exesposa, una estrella de cine internacional, en crisis por un proceso de divorcio.

Lanterns

Linternas es una serie que fusionará el género de superhéroes con el drama criminal, siguiendo la línea de producciones como True Detective. La serie sigue a dos de los Green Lantern: John Stewart, interpretado por Aaron Pierre, y Hal Jordan, a quien da vida Kyle Chandler (“Bloodline”).

En relación a la histórica marca HBO que desembarcó como canal de cable premium y fue instalándose hasta integrar plataformas, Casey Bloys consideró: “No importa la plataforma si los contenidos son buenos. Netflix sigue adelante del resto por el uso de la tecnología y estamos aprendiendo de ellos como ellos de nosotros en contenidos de calidad. Tenemos más en cuenta la experiencia de usuario”. A la hora de referirse a la IA, Bloys sostuvo: “No creo que sea capaz de generar contenido premium. La IA puede servir al escritor para ofrecer rápidamente diez historias gracias al chat GPT pero no no se puede crear un show complejo y original sin humanos”. En relación a la serie de Harry Potter, se confirmó que será la gran estrella de 2027.

En tanto Juan Sosa, responsable para Latinoamérica, destacó producciones habla hispana como “Chespirito”, “Como agua para chocolate” o “Ciudad de Dios”, que tendrán segundas temporadas. Anouk Aron y Sergio Nakasone, a cargo de los contenidos, anunciaron que además de “Chespirito”, escrita por los hijos de Roberto Gomez Bolaños, hubo acuerdos para “Los Colorado”, serie animada sobre El Chapulín y una serie basada en “Don Ramón”. De la misma producción de “Viudas”, Flow y TNT, llegará “Cautiva”, sobre una mujer que decidió entrar a un convento y durante 15 años fue abusada por la madre superiora hasta que logró escapar y buscar justicia. Su condena fue la primera a una religiosa. Dirigida por Paula Hernández, con Carolina Kopelioff y Lorena Vega. Llegará además una docuserie sobre Ayrton Sena narrada por la última pareja del famoso piloto, Adriana Galisteu, y otro documental sobre “La masacre de Flores”, sobre aquel caso en 1994 cuando un edificio de dos plantas amaneció incendiado. Matías Bagnato fue el único sobreviviente en tanto murieron sus padres, hermano y un amigo del hermano. Pasaron 15 años y Matías fue víctima y estuvo encerrado para preservar su vida mientras el asesino estaba en libertad y lo acosó por una década. Hizo su caso público, pasó por “Gran hermano” y logró que dirigiera la serie Juan José Campanella.