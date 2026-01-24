La segunda temporada de una adaptación literaria que encantó a sus fanáticos ya llega a HBO Max + Seguir en









La segunda parte de una de las adaptaciones más esperadas por sus fanáticos ya llega a HBO MAX.

La última temporada se estrena el lunes 16 de febrero de 2026 en HBO Max. Imagen: HBO Max

La historia que combina romance, tradición y cocina regresa para su temporada final. HBO Max confirmó el estreno de la última entrega de Como agua para el chocolate, una de las producciones latinoamericanas más comentadas de su catálogo.

Luego del fuerte impacto de su primera temporada, la serie está a punto de relevelar su esperado desenlace. El estreno está programado para el 16 de febrero de 2026, y se estrenará un nuevo episodio cada semana.

como-agua-para-chocolate.jpg De qué trata “Como agua para el chocolate” La ficción está basada en la célebre novela de Laura Esquivel y sigue la historia de Tita, una joven condicionada por mandatos familiares que le impiden elegir su propio destino. Criada bajo normas estrictas, encuentra en la cocina una forma de expresión única, donde cada receta transmite aquello que no puede decir con palabras.

En esta última temporada, Tita tiene la posibilidad de iniciar una nueva vida junto al doctor Brown, quien le propone un camino distinto y más tranquilo. Sin embargo, el regreso de otro hombre, Pedro, revive una relación marcada por la imposibilidad y reaviva sentimientos profundos. Ese reencuentro vuelve a poner en tensión a sus emociones.

La historia se sitúa en un México atravesado por transformaciones sociales, conflictos y pérdidas. A lo largo del relato, los personajes enfrentan heridas del pasado y secretos familiares que salen a la luz, dando forma a un desenlace cargado de intensidad emocional.

Tráiler de “Como agua para el chocolate” Embed - Como Agua Para Chocolate - Temporada final | Teaser Oficial | HBO Max Reparto de “Como agua para el chocolate” El elenco original vuelve para retomar sus personajes y despedir esta atrapante historia: Irene Azuela

Azul Guaita

Ana Valeria Becerril

Andrea Chaparro

Andrés Baida

Francisco Angellini

Ángeles Cruz

Mauricio García Lozano

Ari Brickman

Louis David Horné La última temporada se estrena el lunes 16 de febrero de 2026 en HBO Max. Cada semana llegará un nuevo episodio hasta el 23 de marzo, donde se estrenará el capítulo final de esta serie.